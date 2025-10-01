Компания diHouse начала продажи смарт-часов Xiaomi Watch S4 и TWS-наушников Xiaomi Openwear Stereo Pro на российском рынке.

29 сентября 2025 года стартовали официальные поставки двух новых гаджетов Xiaomi. В линейке представлены смарт-часы Xiaomi Watch S4 и наушники Xiaomi Openwear Stereo Pro, рассчитанные на повседневное использование и спорт.

Xiaomi Openwear Stereo Pro

Xiaomi Openwear Stereo Pro — это TWS-наушники открытого типа, которые не перекрывают ушной канал и позволяют слышать окружающие звуки одновременно с музыкой. Такой формат удобен в городе, во время прогулок или тренировок. Легкий корпус и минималистичный дизайн делают наушники комфортными для длительного ношения, а эргономичная форма фиксирует их практически незаметно.

Звук создан при участии специалистов Harman Audio. Поддержка LDAC и Hi-Res Audio обеспечивает детальное воспроизведение музыки, включая сложные композиции. Дополнительная функция записи звука расширяет сценарии использования: можно делать голосовые заметки или сохранять аудиофрагменты в высоком качестве.

Рекомендованная розничная цена в России составляет 14 990 рублей.





Xiaomi Watch S4

Xiaomi Watch S4 41 мм сочетают классический дизайн и современные технологии. Круглый корпус весит немного, а сменные безели из качественных материалов позволяют индивидуализировать внешний вид. AMOLED-дисплей с диагональю 1,32 дюйма и разрешением 466×466 отличается четкостью и насыщенной цветопередачей.

Автономность достигает 8 дней при стандартном сценарии работы. Часы предлагают более 150 спортивных режимов и оснащены высокоточным модулем для измерения параметров здоровья, включая температуру кожи. Поворотная головка на корпусе облегчает управление интерфейсом, а Dual band A-GPS повышает точность навигации.

Функции Smart Hub и жестовое управление помогают взаимодействовать с другими умными устройствами Xiaomi. Модель выпускается в четырех цветах: белом, черном, золотом и мятно-зеленом.

Цена Xiaomi Watch S4 зависит от версии: 13 990, 15 990 или 20 990 рублей.