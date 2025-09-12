Nothing опубликовала тизер своих флагманских наушников Ear (3) за несколько дней до их официального анонса, который состоится 18 сентября. Превью демонстрирует новый дизайн, сочетающий прозрачные элементы с премиальными материалами и добавляющий любопытные функции.

Впервые в своей линейке Nothing использует металл в конструкции TWS-наушников. И зарядный кейс, и сами наушники получили вставки из переработанного анодированного алюминия, что делает их более прочными и придаёт премиальный вид. Однако металлическое дно кейса ставит под вопрос поддержку беспроводной зарядки.





Сами наушники немного переработаны для большего комфорта и получили более тонкую металлическую антенну толщиной 0,35 мм для улучшения связи. Зазоры в конструкции стали меньше, что делает внешний вид более аккуратным по сравнению с предыдущими моделями.

Самой загадочной деталью стал встроенный в кейс элемент под названием «Talk» — компания пока не раскрывает его назначение. Ожидается, что кнопка может обеспечивать быстрый доступ к голосовому ассистенту или более глубокую интеграцию с ИИ. Также Nothing намекнула на функцию «Super Mic», которая должна улучшить качество звонков и взаимодействие с ассистентами.





Детали о звуке и автономности производитель оставит до момента презентации. Nothing позиционирует Ear (3) как премиальное решение, которое будет продаваться параллельно с более доступной моделью Ear (a). Новый дизайн и загадочные функции делают новинку одной из самых амбициозных разработок бренда.