Mangmi раскрыла полные характеристики портативной игровой консоли Pocket Max после серии тизеров. Устройство получило 7-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой 144 Гц, процессор Snapdragon 865, активное охлаждение и магнитные съёмные модули ABXY и D-pad.

Экран 7 дюймов 1920×1080 с HDR, контрастностью 100 000:1 и покрытием 155% sRGB

Асимметричные RGB TMR-джойстики, курки с эффектом Холла, гироскоп и две программируемые кнопки сзади

Батарея 8000 мАч с зарядкой 27 Вт, Android 13, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 и USB 3.1 Type-C

После серии тизеров компания Mangmi наконец опубликовала полные характеристики новой портативной игровой консоли Pocket Max. Подробности компания сообщила сегодня через официальный аккаунт в соцсети X.

Процессор и экран

Pocket Max работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 865 и поставляется с 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 128 ГБ встроенного хранилища UFS 3.1. Устройство оснащено 7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1920×1080 и поддержкой частоты обновления 144 Гц.

Экран поддерживает HDR, контрастность 100 000:1 и покрытие цветового пространства sRGB на 155%. Передняя часть устройства использует стеклянную панель, которая выходит за пределы области дисплея.

Управление и функции

Mangmi оснастила Pocket Max асимметричными RGB TMR-джойстиками, триггерными кнопками с эффектом Холла и шестиосевым гироскопом. Портативная консоль также включает магнитные съёмные модули ABXY и D-pad, а также две задние кнопки, которые пользователи могут переназначить.





Pocket Max работает на Android 13 и включает активный охлаждающий вентилятор для управления температурой во время игровых сессий. Устройство поддерживает Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 и видеовыход через порт USB 3.1 Type-C. Также есть разъём для наушников 3,5 мм и слот для карт microSD для расширения хранилища.

Батарея и характеристики корпуса

Устройство питается от батареи ёмкостью 8000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 27 Вт. Размеры составляют 254,87×101,06×17,45 мм, а вес — 450 граммов. Портативная консоль выйдет в трёх цветах: чёрном, белом и ретро GB.

Mangmi пока не сообщила о цене или дате выхода, хотя объявление ожидается в ближайшее время.

Параллельно с этим Ayaneo недавно запустила Pocket DMG Aura Yellow Limited Edition, а GameMT представила EX5 — ретро-портативную консоль на Android с дизайном, напоминающим PS Vita.