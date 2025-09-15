Компания LG недавно представила две новые модели наушников в линейке Xboom, после запуска Xboom Buds в январе. Новые модели — Xboom Buds Plus и Buds Lite — поступят в продажу в этом месяце.

Buds Plus — премиальные наушники с множеством инновационных функций. Они оснащены адаптивным эквалайзером, который в реальном времени корректирует звук, обеспечивая «оптимальное качество независимо от того, как вы носите наушники». Это помогает компенсировать возможные изменения, которые могут ухудшить сигнал или звук.





Дополнительно, эти модели имеют:

активное шумоподавление (ANC);

три микрофона для звонков и других функций;

ультрафиолетовую дезинфекцию поверхности наушников после использования (уничтожает 99,9% бактерий);

в качестве Bluetooth-передатчика для развлечений в самолёте;

поддержку беспроводной зарядки;

до 10 часов работы на одной зарядке и до 30 часов с зарядным кейсом.

Buds Lite — более простая модель с меньшими характеристиками. Они работают до 11,5 часов на одной зарядке и до 35 часов с зарядным кейсом. Эти наушники обеспечивают «чистый, сбалансированный звук для музыки, звонков и не только». В них есть активное шумоподавление (несколько проще, чем в Plus) и четыре настроиваемых режима эквалайзера, чтобы пользователи могли подстроить звук по своему вкусу. В комплект входят разные размеры амбушюр для удобства.





Что касается цен — LG пока не объявила конкретных цен на новые модели. Однако, учитывая, что оригинальные Xboom Buds стоили 109 долларов, можно предположить, что Buds Plus будут дороже, а Buds Lite — немного дешевле.