Kohler выпустила Dekoda — устройство за $599, которое крепится к ободку унитаза и с помощью iPhone отслеживает состояние здоровья пользователя. Сенсор анализирует отходы жизнедеятельности, оценивает уровень гидратации и проблемы пищеварения, и предупреждает о признаках возможных заболеваний.

Dekoda открывает новое направление Kohler Health, в рамках которого компания планирует превратить ванную комнату в «связанное пространство для мониторинга здоровья и благополучия».

Как устроен сенсор Dekoda

Сенсор крепится к большинству унитазов с помощью простого зажимного механизма и направлен внутрь чаши, чтобы «видеть только содержимое». Устройство использует несколько оптических сенсоров и метод спектроскопии, анализируя, как свет взаимодействует с отходами. На основе этих данных алгоритмы машинного обучения определяют частоту, форму и консистенцию стула, выявляют обезвоживание и другие отклонения.

Если сенсор фиксирует следы крови, он отправляет уведомление на смартфон владельца через приложение Kohler Health. Компания отмечает, что устройство не раскрывает источник проблемы, но помогает вовремя обратить внимание на возможные риски.

Dekoda поставляется с магнитной зарядной станцией и настенным пультом с датчиком отпечатков пальцев, который различает пользователей и защищает данные гостей. Электроника и аккумулятор находятся снаружи чаши, батарею можно снимать и заряжать отдельно. Kohler предупреждает, что устройство некорректно работает с унитазами тёмных оттенков, где освещение снижено.





Конфиденциальность и работа с данными

Вся собранная информация шифруется с помощью сквозного шифрования и хранится в мобильном приложении Kohler Health, доступном для iOS и скоро — для Android. Приложение отображает статистику по состоянию кишечника и уровня гидратации, а также помогает отследить влияние питания на усвоение веществ.

Цена и подписка

Dekoda стоит $599 и уже доступна для предзаказа на сайте Kohler, поставки начнутся 21 октября. Работа устройства требует подписки Kohler Health: индивидуальная — $6,99 в месяц или $70 в год, семейная (до пяти пользователей) — $12,99 в месяц или $130 в год.