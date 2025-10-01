Компания diHouse начала продажи в России ИИ-диктофона TicNote от бренда Mobvoi. Новое устройство со встроенным ИИ-агентом Shadow предназначено для обработки больших объемов информации, их структурирования и преобразования в разные текстовые форматы.

Растущий спрос на ИИ-диктофоны

Категория ИИ-диктофонов активно развивается: количество поисковых запросов по этой теме за первое полугодие 2025 года выросло в среднем в 10 раз. Рост интереса связан с быстрым развитием технологий искусственного интеллекта. TicNote обладает функционалом, который позволяет конкурировать с зарубежными моделями и выделяться на российском рынке.

Для кого предназначен TicNote

Устройство рассчитано на широкий круг пользователей: менеджеров, юристов, консультантов, студентов, преподавателей, врачей, ученых, переводчиков, журналистов и писателей. Главная задача гаджета — сделать работу с большими объемами информации продуктивнее и упростить хранение данных.

Возможности устройства

Функции TicNote включают:

Запись и систематизацию текстов. Диктофон расшифровывает встречи, переговоры, звонки, лекции и конференции, разделяет записи по спикерам, сортирует документы по проектам и формирует резюме встреч по шаблону. Все материалы хранятся в базе знаний.

Переводы. Устройство распознает устную речь более чем на 100 языках, сохраняет записи на языке носителя и выполняет синхронный перевод.

ИИ-обработку материалов. Встроенный агент Shadow A ищет нужную информацию, делает обобщения, добавляет данные из популярных моделей, формирует интеллект-карты или подкасты, генерирует выводы и рекомендации. Доступен умный поиск по документам и файлам.

Технические характеристики

TicNote поддерживает оплату подписки и пакетных услуг в рублях, что выделяет его среди зарубежных решений, официально недоступных в России. Диктофон обеспечивает до 25 часов записи, оснащен тремя MEMC-микрофонами с шумоподавлением и имеет 64 Гб встроенной памяти. Файлы сохраняются в форматах txt, doc и pdf.





Рекомендованная цена ИИ-диктофона TicNote в России составляет 18 990 рублей.