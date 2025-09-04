Рынок детских гаджетов становится всё более насыщенным, и родителям всё труднее ориентироваться в нём. Хочется сохранить ребёнка в безопасности и на связи, но при этом не вручать устройство, которое станет источником лишних отвлечений. TCL решила подойти к задаче сразу с двух сторон, выпустив новые устройства серии Junior: первые умные часы и первый смартфон, разработанные с акцентом на спокойствие родителей и заботу о детях.

Новая модель смарт-часов TCL Movetime MT48, выходящая в Европе, выделяется функцией высокоточного двухчастотного GPS (L1+L5) — такой же технологией оснащаются флагманские взрослые часы. Она обеспечивает более точное и стабильное отслеживание местоположения, особенно в городских условиях, где обычный GPS часто сбивается.





Кроме этого, MT48 предлагает все основные функции: звонки по 4G, кнопку SOS и защиту от воды по стандарту IP68. Подход «безопасность на первом месте» выгодно отличается от нового конкурента — Fitbit Ace LTE от Google, который делает ставку на геймификацию активности и работает по подписочной модели. Fitbit предлагает увлекательный опыт, но дороже и требует ежемесячных платежей. В то время как Movetime MT48 выглядит более практичным и бюджетным вариантом для родителей, ставящих во главу угла именно безопасность. Продажи в Европе (Германия, Великобритания, Испания, Италия и Франция) стартуют в конце октября по цене €150 (около $175).

Когда ребёнок готов перейти к первому смартфону, заботы родителей расширяются — уже важны контроль экранного времени и защита зрения. Для этого TCL выпустила смартфон Nxtpaper 5G Junior с 6,67-дюймовым экраном Nxtpaper. Это фирменная технология компании, обеспечивающая матовую «бумажную» поверхность, сниженное излучение синего света и защиту глаз при длительном использовании.





Внутри устройство совсем не «детское»: процессор MediaTek Dimensity 6300, 8 ГБ оперативной памяти с возможностью расширения ещё на 10 ГБ, накопитель на 256 ГБ и поддержка карт microSD до 2 ТБ. Аккумулятор ёмкостью 5200 мАч легко выдержит школьный день.

Также смартфон оснащён основной камерой на 50 МП, поддержкой 5G, модулем NFC для платежей и даже разъёмом 3,5 мм для наушников. В сочетании с функциями родительского контроля устройство предлагает и современный функционал, и спокойствие для родителей. В Европе Nxtpaper 5G Junior появится в октябре 2025 года по цене €249 (около $290).



