GoPro наконец показала преемника своей экшн-камеры Max 360 — модель Max2 360. Вместе с ней дебютировали компактная экшн-камера Lit Hero и умный стабилизатор Fluid Pro AI.

Max2 360 оснащена датчиком 1/2.3″ и умеет снимать 360°-видео в разрешении до 8K при 30 к/с, поддерживает 10-битную запись и GP-log. Фото можно делать в 360-формате с разрешением 29 МП. Система Max HyperSmooth обеспечивает стабилизацию с фиксацией горизонта на 360°.

Одно из главных нововведений — возможность самостоятельно менять повреждённые линзы без инструментов. Камера оснащена шестью микрофонами, поддерживает Bluetooth-аудио, GPS и магнитное крепление. Она весит 195 г и защищена от воды на глубине до 5 м. Также доступны функции AI-трекера, MotionFrame-редактирования и облачного монтажа через приложение GoPro Quik.

GoPro Lit Hero — преемник прошлогодней мини-камеры Hero, теперь с встроенной подсветкой с тремя уровнями яркости. Камера пишет видео в 4K до 60 к/с, замедленное видео 2×, делает фото на 12 МП, имеет съёмные линзы, встроенные крепления и магнитную систему. Вес — 93 г, защита — до 5 м под водой.





Новый стабилизатор Fluid Pro AI поддерживает трекинг объекта с помощью ИИ, совместим с камерами GoPro, смартфонами и компактными камерами весом до 400 г. Он оснащён 3-осевой стабилизацией, встроенной подсветкой и работает до 18 часов на одном заряде.

GoPro Max2 360 оценена в $499,99, предзаказы уже открыты, поставки начнутся 30 сентября. GoPro Lit Hero будет стоить $269,99, а Fluid Pro AI — $229,99. Их продажи стартуют 21 октября.



