Компания Oscar Japan Inc представила Mobile BOY, портативную игровую систему, выполненную в стилистике Nintendo Game Boy. Устройство выделяется не только игровыми возможностями, но и функцией беспроводной зарядки для смартфонов, использующей магнитное крепление MagSafe.

Габариты новинки составляют 113,7×73,3 мм. Емкость аккумулятора равна 5000 мАч, при этом выходная мощность составляет 15 Вт. На лицевой стороне размещены привычные элементы управления и цветной дисплей, защищенный стеклом. На левой боковой панели расположен небольшой экран для отображения уровня заряда аккумулятора, в то время как на нижнем торце находится порт USB-C.

Разработчик не раскрывает детали аппаратной и программной начинки консоли, но утверждает, что в память устройства предустановлены 11 шутеров, 87 простых игр, 39 головоломок и 163 другие лицензированные игры.

Указано, что корпус консоли выполнен из ABS-пластика и поликарбоната. Аккумулятор обеспечивает до 30 часов непрерывного игрового процесса, и предусмотрена возможность сквозной зарядки. Полная зарядка устройства занимает чуть менее двух часов.

После завершения краудфандинговой кампании на платформе Campfire, цена Mobile BOY в Японии составит 59 долларов (4 780 руб.). Начало продаж на внутреннем рынке запланировано на декабрь.



