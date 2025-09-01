Обнародованы актуальные сведения о готовящейся к выходу портативной консоли Zotac Zone Pro. Инсайдеры раскрыли главные характеристики устройства и показали его на «шпионских» снимках.

Согласно информации PCGamesHardware, устройство получит 12-ядерный чип Ryzen AI 9 HX 370 с интегрированной графикой Radeon 890M, что обеспечит прирост производительности на 15–20% по сравнению с предшественником. Оперативная память достигнет 32 ГБ (LPDDR5X), а твердотельный накопитель NVMe – 1 ТБ.





В качестве экрана будет использоваться 7-дюймовая AMOLED-матрица с частотой обновления 120 Гц. Среди других особенностей упоминаются аккумулятор на 48,5 Втч, модули Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, а также возможность выбора операционной системы (Manjaro Linux предустановлена, Windows 11 – опционально).

Габаритные размеры ZOTAC Zone Pro, по имеющейся информации, составят 310x135x40 мм. Ожидается, что консоль будет представлена в октябре 2025 года, информация о цене пока отсутствует.



