Amazon анонсировала два новых устройства в линейке Kindle Scribe — обновлённый Kindle Scribe и совершенно новый Kindle Scribe Colorsoft.

Kindle Scribe получил тонкий корпус толщиной всего 5,4 мм при весе 400 г и оснащён 11-дюймовым матовым e-ink дисплеем. Экран построен на миниатюрных светодиодах, которые удалось разместить внутри тонких рамок. Стекло с текстурой создаёт эффект бумаги за счёт повышенного трения, а новая конструкция дисплея уменьшает параллакс, так что перо пишет практически «по поверхности», без заметного зазора. За производительность отвечает новый четырёхъядерный процессор с увеличенным объёмом памяти и технология дисплея Oxide.

Второе устройство, Kindle Scribe Colorsoft, отличается цветным дисплеем с цветовым фильтром и нитридными светодиодами, которые делают изображение мягче и менее резким по сравнению с LCD-экранами. При этом устройство, как и классические «читалки», сохраняет автономность на несколько недель работы.

Обе модели получили обновлённое ПО. На новом домашнем экране доступна функция Quick Notes для быстрых заметок, а также просмотр недавно открытых книг, документов и тетрадей. Поддерживается интеграция с Google Drive и Microsoft OneDrive. Встроенный ИИ-поиск позволяет находить нужные заметки, а уже в следующем году пользователи смогут отправлять документы и записи в Alexa+ и обсуждать их голосом.

Среди дополнительных функций — экспорт заметок в текстовом виде или как изображения в OneNote, поддержка цветных ручек и маркеров (10 цветов для пера и 5 для выделения), новый инструмент для штриховки, а также организация всех файлов — книг, заметок и документов — в единых папках.





Цена на стандартный Kindle Scribe составит 500 долларов, а версия без фронтальной подсветки обойдётся в 430 долларов. Kindle Scribe Colorsoft оценён в 630 долларов. В США новые модели поступят в продажу до конца года, а в Великобритании и Германии — в начале следующего.