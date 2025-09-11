Компания Amazon разрабатывает собственные очки дополненной реальности, которые могут выйти на рынок в конце 2026 или начале 2027 года. По данным The Information, устройство под кодовым названием Jayhawkполучит полноцветный дисплей в одном из глаз, а также встроенные микрофоны, динамики и камеру.

Очки для курьеров: проект Amelia

Отдельно Amazon готовит специализированную версию очков для своих курьеров. Внутри компании этот проект носит название Amelia. Планируется выпуск порядка 100 тысяч единиц, которые будут использоваться сотрудниками службы доставки.





В отличие от будущей потребительской версии, очки для курьеров будут более массивными, а встроенный дисплей будет использоваться для навигации и отображения инструкций по доставке. По данным Reuters, устройство сможет показывать пошаговые маршруты прямо на встроенном экране, помогая оптимизировать процесс доставки.

Конкуренция на рынке AR

Amazon присоединяется к гонке, в которой уже участвуют Meta*, Google, Samsung и Snap. В частности, Meta* готовится представить свои новые умные очки Hypernova на мероприятии Connect. По слухам, они будут оснащены мини-дисплеем для уведомлений и приложений. Параллельно Meta* работает над полноценными AR-очками под названием Orion.





Ранее Amazon представила смарт-очки Echo Frames третьего поколения в 2023 году, однако они не смогли конкурировать по функциональности с устройствами Meta* и Ray-Ban. Запуск AR-очков станет новым шагом компании на пути к созданию экосистемы носимых устройств.

* Принадлежит компании Meta, она признана экстремистской организацией в РФ и её деятельность запрещена.



