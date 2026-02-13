Sony выпустила два трейлера сериала «Паук-Нуар» с Николасом Кейджем в главной роли — цветной и чёрно-белый. Премьера на MGM+ и Prime Video состоится 27 мая.

Главного героя зовут Бен Рейли, а не Питер Паркер

Антагониста Сильвермейна сыграет Брендан Глисон

Слоган проекта: «Нет сил — нет ответственности»

От мультфильма к игровому сериалу

Паук-Нуар — это версия Человека-паука из нуарной вселенной, суровый детектив, борющийся с преступностью в Нью-Йорке 1930-х. Персонаж впервые появился в комиксах из серии Marvel Noir, которая выходила в конце нулевых. Кроме Питера Паркера, там показали нуарные воплощения других супергероев — например, Росомахи и Сорвиголовы.

Цветной трейлер Паук-Нуар

Паук-Нуар единственный добрался до экранов — он второстепенный герой полнометражного мультфильма «Человек-паук: Через вселенные» и его продолжения. В мультфильмах его озвучил Николас Кейдж, и персонаж так понравился зрителям, что Sony решили снять о нём игровой сериал. Кейджа, как известно, не надо долго уговаривать вообще ни на что.

Пародия на нуар вместо серьёзного детектива

Сериал будет выходить на MGM+ и Prime Video с 27 мая. Главного героя зовут не Питер Паркер, а Бен Рейли — как Алого паука, который в комиксах был клоном Питера. Антагониста, мафиозного босса Сильвермейна, сыграет Брендан Глисон.

Чёрно-белый трейлер Паук-Нуар

Судя по трейлеру, это не серьёзный нуар, а скорее пародия. Слоган у проекта, например, звучит так: «Нет сил — нет ответственности». Sony выпустила два варианта трейлера — цветной и чёрно-белый, подчёркивая стилистику нуарного детектива 1930-х годов.



