Компания ElevenLabs представила альбом Eleven Album — коллекцию треков, созданных с использованием нового ИИ-генератора музыки Eleven Music при участии Lизы Миннелли, Арта Гарфанкела и других музыкантов.

Большинство композиций уже доступны в публичном плейлисте на Spotify. Новая песня Лизы Миннелли «Kids Wait Til You Hear This» и дополнительные треки пока размещены только на сайте ElevenLabs, но представитель компании подтвердил изданию Mashable, что все записи вскоре появятся на стриминговой платформе.

Что представляет собой Eleven Album

ElevenLabs — компания, специализирующаяся на ИИ-аудиотехнологиях. Недавно она запустила Iconic Voices Marketplace — сервис, позволяющий лицензировать клонированные голоса знаменитостей для коммерческого и редакционного использования. Генератор музыки Eleven Music появился в декабре прошлого года.

В блоге ElevenLabs альбом назван «знаковым музыкальным релизом», однако проект выглядит скорее как рекламная кампания Eleven Music, чем настоящее художественное высказывание. Помимо Миннелли и Гарфанкела, в записи участвовали продюсеры, авторы песен и музыканты из разных жанров.

Джастин Бейтман, режиссер и автор, активно критикующая генеративный ИИ в искусстве, в интервью Mashable отметила:





Когда видишь, как люди участвуют в ИИ-проектах, первый вопрос — сколько им заплатили? Никто из серьезных представителей индустрии не сотрудничает с технологическими компаниями бесплатно. Им платят большие деньги за партнерство, которое служит маркетинговым инструментом для легитимации в глазах целевой аудитории — всех, кто не является режиссером или музыкантом.

Как создавались треки

В пресс-релизе, предоставленном Mashable, ElevenLabs описывает творческий процесс как совместную работу: «Каждый участник создал полностью оригинальный трек, объединяющий его фирменное звучание с возможностями Eleven Music, демонстрируя новые творческие перспективы без ущерба для человеческого мастерства». Компания также заявила, что артисты сохраняют «полное авторство и коммерческие права» на музыку.

Лиза Миннелли — обладательница премий EGOT и культовая артистка, однако степень ее участия в производстве трека неизвестна. 79-летняя певица в последние годы практически отошла от публичной жизни из-за проблем со здоровьем.

В блог-посте включена цитата Миннелли:

«Я всегда верила, что музыка — это связь и эмоциональная правда. Меня заинтересовала идея использовать мой голос и новые инструменты для выражения, а не вместо него. Этот проект уважает голос артиста, выбор артиста и право собственности артиста. Я выросла, наблюдая, как мои родители создают чудесные мечты, принадлежавшие другим людям. ElevenLabs дает возможность каждому быть создателем и владельцем. Это важно».

Каково качество музыки

Миннелли известна альтовым тембром, сценическим присутствием и яркой индивидуальностью, но новая композиция «Kids Wait Til You Hear This» совершенно не похожа на ее творчество. Вместо ожидаемого бродвейского шоутюна трек оказался банальной EDM-композицией. Кажется, продюсеры пытались воспроизвести классический танцевальный хит 2010 года «Barbra Streisand» группы Duck Sauce, но результат далек от оригинала.

Другие песни, например «Uno, Dos, Tres» от Kai.wav и «She got that fire» от Kondzilla, страдают вторичностью — типичной проблемой ИИ-генерированной музыки. Впрочем, некоторые треки вполне можно принять за полностью человеческое творчество. Инструментальная композиция композитора Деметри Лериоса в саундтреке к фильму не выдала бы своего ИИ-происхождения.

Автор материала находит ИИ-музыку бездушной, и альбом не изменил это впечатление. Проект действительно больше напоминает рекламу, что подрывает любую художественную ценность.

Почему артисты выступают против ИИ

Использование искусственного интеллекта в музыке и искусстве остается крайне спорной темой — многие деятели культуры категорически отвергают ИИ в любом контексте. Каждый раз, когда компании применяют генеративный ИИ в рекламе, музыке, видеоиграх или кинопроизводстве, они сталкиваются с жесткой критикой противников технологии.