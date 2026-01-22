hero image
Компания ElevenLabs представила альбом Eleven Album — коллекцию треков, созданных с использованием нового ИИ-генератора музыки Eleven Music при участии Lизы Миннелли, Арта Гарфанкела и других музыкантов.

Большинство композиций уже доступны в публичном плейлисте на Spotify. Новая песня Лизы Миннелли «Kids Wait Til You Hear This» и дополнительные треки пока размещены только на сайте ElevenLabs, но представитель компании подтвердил изданию Mashable, что все записи вскоре появятся на стриминговой платформе.

Содержание
1. Что представляет собой Eleven Album
2. Как создавались треки
3. Каково качество музыки
4. Почему артисты выступают против ИИ

Что представляет собой Eleven Album

ElevenLabs — компания, специализирующаяся на ИИ-аудиотехнологиях. Недавно она запустила Iconic Voices Marketplace — сервис, позволяющий лицензировать клонированные голоса знаменитостей для коммерческого и редакционного использования. Генератор музыки Eleven Music появился в декабре прошлого года.

В блоге ElevenLabs альбом назван «знаковым музыкальным релизом», однако проект выглядит скорее как рекламная кампания Eleven Music, чем настоящее художественное высказывание. Помимо Миннелли и Гарфанкела, в записи участвовали продюсеры, авторы песен и музыканты из разных жанров.

Джастин Бейтман, режиссер и автор, активно критикующая генеративный ИИ в искусстве, в интервью Mashable отметила:


Когда видишь, как люди участвуют в ИИ-проектах, первый вопрос — сколько им заплатили? Никто из серьезных представителей индустрии не сотрудничает с технологическими компаниями бесплатно. Им платят большие деньги за партнерство, которое служит маркетинговым инструментом для легитимации в глазах целевой аудитории — всех, кто не является режиссером или музыкантом.

Как создавались треки

В пресс-релизе, предоставленном Mashable, ElevenLabs описывает творческий процесс как совместную работу: «Каждый участник создал полностью оригинальный трек, объединяющий его фирменное звучание с возможностями Eleven Music, демонстрируя новые творческие перспективы без ущерба для человеческого мастерства». Компания также заявила, что артисты сохраняют «полное авторство и коммерческие права» на музыку.

Лиза Миннелли — обладательница премий EGOT и культовая артистка, однако степень ее участия в производстве трека неизвестна. 79-летняя певица в последние годы практически отошла от публичной жизни из-за проблем со здоровьем.

В блог-посте включена цитата Миннелли:

«Я всегда верила, что музыка — это связь и эмоциональная правда. Меня заинтересовала идея использовать мой голос и новые инструменты для выражения, а не вместо него. Этот проект уважает голос артиста, выбор артиста и право собственности артиста. Я выросла, наблюдая, как мои родители создают чудесные мечты, принадлежавшие другим людям. ElevenLabs дает возможность каждому быть создателем и владельцем. Это важно».

Каково качество музыки

Миннелли известна альтовым тембром, сценическим присутствием и яркой индивидуальностью, но новая композиция «Kids Wait Til You Hear This» совершенно не похожа на ее творчество. Вместо ожидаемого бродвейского шоутюна трек оказался банальной EDM-композицией. Кажется, продюсеры пытались воспроизвести классический танцевальный хит 2010 года «Barbra Streisand» группы Duck Sauce, но результат далек от оригинала.

Другие песни, например «Uno, Dos, Tres» от Kai.wav и «She got that fire» от Kondzilla, страдают вторичностью — типичной проблемой ИИ-генерированной музыки. Впрочем, некоторые треки вполне можно принять за полностью человеческое творчество. Инструментальная композиция композитора Деметри Лериоса в саундтреке к фильму не выдала бы своего ИИ-происхождения.

Автор материала находит ИИ-музыку бездушной, и альбом не изменил это впечатление. Проект действительно больше напоминает рекламу, что подрывает любую художественную ценность.

Почему артисты выступают против ИИ

Использование искусственного интеллекта в музыке и искусстве остается крайне спорной темой — многие деятели культуры категорически отвергают ИИ в любом контексте. Каждый раз, когда компании применяют генеративный ИИ в рекламе, музыке, видеоиграх или кинопроизводстве, они сталкиваются с жесткой критикой противников технологии.

Источник: Mashable
