Amazon и её студия MGM запускают в производство художественный фильм под названием Artificial, посвящённый громкой драме в OpenAI, развернувшейся в конце 2023 года. Как сообщает The Hollywood Reporter, режиссёром может стать Лука Гуаданьино (Challengers, Call Me by Your Name), а среди претендентов на главные роли называются Эндрю Гарфилд и Моника Барберо.

Съёмки могут стартовать уже этим летом в Италии и Сан-Франциско.

Сюжет основан на реальных событиях, которые развернулись всего за одну неделю, но вызвали бурю в технологической индустрии. Всё началось 17 ноября 2023 года, когда совет директоров OpenAI неожиданно уволил генерального директора Сэма Альтмана, сославшись на то, что он якобы был «не всегда откровенен» с руководством.

Реакция была мгновенной и резкой: Microsoft, являющаяся ключевым партнёром OpenAI, выразила недовольство решением и сразу же пригласила Альтмана возглавить новую AI-дочернюю структуру.

Затем почти весь персонал OpenAI подписал открытое письмо, в котором пригрозил уволиться и присоединиться к Альтману, если тот не будет восстановлен в должности. Напряжённость сохранялась до последнего момента, пока совет директоров не сдался и не вернул Альтмана на пост генерального директора. Тогда же совет был полностью расформирован и заменён временным из трёх человек.

В центре истории — борьба за власть, конфликты ценностей, влияние на будущее искусственного интеллекта и сотни миллиардов долларов, что делает тему идеальной для большого кино. По данным источников, Гарфилд может сыграть Сэма Альтмана, Барберо — технического директора OpenAI Миру Мурати, а Юра Борисов (Anora) рассматривается на роль Ильи Суцкевера, сооснователя OpenAI, сыгравшего ключевую роль в увольнении Альтмана.

Artificial может стать первым полнометражным художественным фильмом об индустрии искусственного интеллекта и её внутренних конфликтах в эпоху стремительного технологического роста.