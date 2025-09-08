Компания One-Netbook на своём осеннем мероприятии в 2025 году неожиданно представила новый продукт —OneXGPU Lite, компактный внешний графический модуль (eGPU) с видеокартой Radeon RX 7600M XT. Главной интригой стал заявленный интерфейс «USB 5.0» с пропускной способностью 80 Гбит/с, хотя официально такого стандарта пока не существует.

USB 5.0 или USB4 v2?

На презентации производитель акцентировал внимание на «USB 5.0». Однако на данный момент последняя актуальная версия спецификации — USB4 v2, которая также поддерживает скорость до 80 Гбит/с.

Есть два варианта объяснения:





маркетинговый приём и преждевременное использование нового брендинга;

либо у One-Netbook есть инсайдерские данные о грядущем изменении маркировки USB от USB-IF.

Похожая ситуация уже была: при запуске OneXGPU 2 компания упомянула Radeon RX 7800M до её официального анонса.

Конструкция и размеры

Ключевая особенность OneXGPU Lite — компактность. Если типичная видеокарта mini-ITX достигает 180 мм, то длина OneXGPU Lite всего 114 мм. На сцене CEO компании продемонстрировал устройство, убрав его в карман брюк.





Другие размеры и вес не раскрыты, но известно, что корпус выполнен из алюминия, обработанного методом CNC, и имеет 15 065 вентиляционных отверстий, что должно положительно сказаться на охлаждении и массе.

Подключения и питание

OneXGPU Lite оснащён не только «USB 5.0» (USB4 v2), но и разъёмом OCuLink (64 Гбит/с), если пользовательский ПК поддерживает этот стандарт.

Кроме того, устройство может работать в режиме сквозного питания, обеспечивая до 65 Вт для ноутбука или портативной консоли. Таким образом, его можно использовать и как зарядное устройство в поездках. Однако пока не уточнено, требуется ли для работы самого OneXGPU Lite внешний блок питания.



