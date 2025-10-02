Компания NZXT представила новую линейку блоков питания C Series Gold Core. В эту серию вошли три модели, соответствующие требованиям ATX 3.1 и 80 Plus Gold, а также имеющие активную коррекцию коэффициента мощности.

Модель C750 Gold Core — модульный блок питания с одним разъемом 12V-2×6 (мощностью 300 Вт). В нем используются японские конденсаторы, рассчитанные на температуру до 105 °C, активный корректор коэффициента мощности, а за охлаждение отвечает 135-мм вентилятор с гидродинамическим подшипником, рассчитанный на 100 000 часов работы. Предусмотрен режим Zero RPM, который останавливает вращение вентилятора при малых нагрузках. Блок питания соответствует спецификациям ATX 3.1, 80 Plus Gold и PCIe 5.1 CEM.

C850 и C1000 Gold Core также оснащены разъемом 12V-2×6, но рассчитаны на мощность 600 Вт. Стоит отметить, что C850 соответствует стандарту Cybenetics Acoustics A++, а C1000 получил рейтинг Cybenetics Acoustics A+. Остальные характеристики этих трех моделей идентичны.

Гарантия от производителя — семь лет. Цены указаны ниже:

C750 Gold Core — 120 долларов (9 780 руб.);

C850 Gold Core — 140 долларов (11 410 руб.);