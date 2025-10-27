Компания Colorful представила свой новый корпус для ПК под названием iGame C25A. Несмотря на достаточно обычный внешний вид, этот корпус выделяется среди конкурентов уникальной системой отвода тепла от компонентов компьютера.

В нижней части корпуса размещен горизонтальный вентилятор, использующий эффект Коанда. Создаваемый им воздушный поток направляется вдоль боковой панели из стекла, что, как утверждает производитель, повышает эффективность охлаждения комплектующих. Производитель советует не устанавливать дополнительный 120-мм вентилятор на задней панели, чтобы не нарушать циркуляцию воздуха.

Внутри корпуса можно разместить материнскую плату формата ATX, кулер для процессора высотой до 180 мм, видеокарту длиной до 420 мм и блок питания длиной до 230 мм. Также предусмотрено два посадочных места для накопителей размером 3,5 или 2,5 дюйма. Для дополнительного охлаждения можно установить три вентилятора размером 80 или 90 мм на верхней панели и три вентилятора 120 мм или два 140 мм с правой стороны.

Габариты Colorful iGame C25A составляют 448,5x244x464,5 мм. Стоимость на китайском рынке — 98 долларов (7 900 руб.). Информация о появлении данной модели в других странах пока отсутствует.