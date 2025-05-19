На грядущей технологической выставке Computex 2025 компания Colorful планирует представить ряд интересных новинок. Среди них – обновленные геймерские компьютеры с уникальным дизайном, а также мощные игровые ноутбуки, оснащенные видеокартами NVIDIA GeForce RTX 5080 и RTX 5070 Ti.

Одной из ключевых особенностей компьютеров iGame Neptune в открытом корпусе является необычное расположение 360-мм радиаторов системы жидкостного охлаждения для центрального и графического процессоров – они расположены вертикально друг над другом. При этом предусмотрена возможность смещения системы охлаждения видеокарты вбок.

В основе сборки лежит материнская плата iGame Z790D5 Neptune, работающая в связке с процессором Intel Core i9-14900K и видеокартой iGame GeForce RTX 5080 Neptune OC. Конфигурацию дополняет твердотельный накопитель объемом 2 ТБ и блок питания iGame мощностью 1250 Вт, поддерживающий стандарты ATX 3.1 и PCIe 5.1.

Кроме того, компания продемонстрирует новый корпус серии Ultra с оформлением в стиле граффити, а также кулер Game LQ360 Ultra W 2025, выполненный в аналогичном дизайне.

Компьютеры Colorfire Meow получат корпуса, чей внешний вид имитирует ретро-консоли, «возвращая пользователей в золотую эру гейминга 80-х и 90-х». Внутри представленного образца установлена материнская плата Colorfire B650M Meow Wi-Fi и видеокарта GeForce RTX 5060 Ti Meow-Org с 16 ГБ памяти.

В заключение, Colorful покажет ноутбуки Evol G16 Pro с видеокартой RTX 5080 и Evol P16 Pro с RTX 5070 Ti. Известно, что данные модели будут комплектоваться процессорами Intel вплоть до Core i9-14900HX, а также дисплеями с разрешением 2560×1600 пикселей и частотой обновления до 300 Гц.

Подробные характеристики всех представленных устройств будут объявлены на выставке Computex, которая пройдет с 20 по 23 мая.