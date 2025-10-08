Сбербанк возобновляет разработку способа проведения платежей через терминалы с использованием биометрических данных. Хотя подобная технология тестировалась еще десять лет назад, сейчас компания решила вернуться к ее развитию.

В центре внимания — идентификация по отпечатку ладони. Представители Сбера отмечают, что основной проблемой является необходимость создания новой базы данных отпечатков, адаптированной к современным технологиям. Ключевым преимуществом данного метода аутентификации является то, что банк сохраняет полный контроль над данными, не передавая их государственным структурам. Более того, идентификация по отпечатку ладони может быть интегрирована в уже существующие терминалы, поддерживающие «оплату улыбкой».

Стоит отметить, что Сбербанк уже предпринимал попытку внедрить биометрическую идентификацию по рисунку вен на ладони 10 лет назад.

«Идентификация клиента реализована по принципам, сопоставимым с «оплатой улыбкой», — однозначная идентификация по изображению без специальных ИК-датчиков или отдельных устройств»,— пояснил первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев.

Подчеркивается, что Сбер планирует представить решение, которое будет сразу готово к массовому использованию.