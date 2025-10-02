Компания OpenAI достигла новой вершины, обогнав SpaceX Илона Маска по оценке стоимости, которая теперь составляет около 500 миллиардов долларов. Таким образом, искусственный интеллект стал крупнейшей частной компанией в мире — превзойдя SpaceX с её оценкой в 400 миллиардов долларов и поднявшись на третье место после ByteDance (материнская компания TikTok) с 220 миллиардами.

Новые инвестиции и сделка с сотрудниками позволили OpenAI поднять свою стоимость с ранее оцененных в 300 миллиардов долларов. В рамках сделки текущие и бывшие сотрудники продали акции на сумму около 6,6 миллиарда долларов инвесторам, среди которых Thrive Capital, SoftBank и T. Rowe Price.

Это событие совпало с масштабным проектом Stargate — четырёхлетним планом инвестиций в инфраструктуру искусственного интеллекта стоимостью около 500 миллиардов долларов. Проект предполагает создание центров обработки данных по всей территории США совместно с такими партнёрами, как Oracle, Nvidia, Samsung и SK Hynix. Недавние объявления включают строительство пяти новых дата-центров в рамках этого проекта.

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман заявил, что развитие таких мощных вычислительных ресурсов — ключ к реализации потенциала искусственного интеллекта и будущих прорывов. Увеличение оценки ИИ-гиганта связано с растущим вниманием к его инвестициям и амбициозным проектам.

На фоне этого, Илон Маск, один из основателей OpenAI, зафиксировал свое состояние примерно в 499 миллиардов долларов, однако его отношения с компанией испортились. Маск, который основал SpaceX и давно является крупнейшим акционером Tesla, в прошлом году подал иск против OpenAI, обвиняя компанию в мошенничестве и использовании некоммерческих технологий ради прибыли.





Несмотря на успехи OpenAI, состояние Сэма Альтмана остается сравнительно невысоким — около 20 миллионов долларов по данным Forbes.