OpenAI и Oracle подписали соглашение на поставку вычислительных мощностей на сумму 300 миллиардов долларов. Контракт рассчитан примерно на пять лет и стартует в 2027 году, став одним из крупнейших соглашений в сфере облачных технологий. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Ранее, в июле, компании уже объявляли о партнёрстве в рамках проекта Stargate, который реализуется совместно с SoftBank и предполагает строительство дата-центров мощностью 4,5 ГВт. До этого момента детали о финансовых масштабах участия OpenAI оставались неизвестными.





По данным СМИ, соглашение с Oracle дополняет другие стратегические шаги OpenAI. В частности, компания заключила контракт с Broadcom на сумму около 10 миллиардов долларов для разработки собственного чипа для искусственного интеллекта.

На фоне публикации квартальной отчётности глава Oracle Сафра Кац заявила, что в первом квартале три неназванные компании подписали «четыре многомиллиардных контракта», что позволило увеличить доходы облачного бизнеса на 77% по сравнению с прошлым годом. В результате капитализация Oracle заметно выросла, а её председатель Ларри Эллисон временно возглавил список богатейших людей мира.





Сделка OpenAI и Oracle отражает обостряющуюся глобальную гонку в сфере ИИ и подчёркивает стремление компаний инвестировать в сверхмощные вычислительные мощности. Однако запуск контракта намечен только на 2027 год, и эксперты отмечают, что за это время рынок может существенно измениться.