OpenAI приобрела Roi — приложение на базе искусственного интеллекта для персонального управления финансами. Сделка стала очередным примером «acqui-hire» в отрасли: из всей команды Roi в OpenAI переходит только сооснователь и CEO Суджит Вишваджит. Сервис завершит работу 15 октября, условия сделки не раскрываются.

Это уже не первая подобная покупка OpenAI в 2025 году — ранее компания приобрела Context.ai, Crossing Minds и Alex. Все они усиливают стратегию OpenAI по созданию персонализированных и адаптивных потребительских сервисов.

Roi был основан в Нью-Йорке в 2022 году и привлёк $3,6 млн инвестиций. Его идея заключалась в том, чтобы собрать всю финансовую активность пользователя — акции, криптовалюты, DeFi, недвижимость и даже NFT — в одном приложении, которое могло отслеживать капитал, давать советы и помогать торговать. Важной особенностью стала максимально гибкая персонализация: пользователи сами задавали стиль общения и поведение AI-ассистента.

Например, один из кейсов Roi выглядел так: пользователь попросил обращаться с ним «как с представителем Gen-Z, использовать минимум слов и подшучивать». В ответ на падение портфеля на $32 459 ассистент написал: «Бро, тебя размотали. Из-за новых тарифов сегодня минус. Но учитывая твой риск-профиль, может быть, это шанс закупиться на падении».

Подход Roi отражает философию: софт должен не только выдавать сухие данные, но и адаптироваться к человеку, общаться «по-человечески» и удерживать внимание. Это совпадает с курсом OpenAI, которая уже развивает продукты Pulse (персонализированная лента новостей), Sora (аналог TikTok с AI-контентом) и Instant Checkout (покупки прямо в ChatGPT).





Руководить направлением потребительских приложений в OpenAI назначена бывшая CEO Instacart Фиджи Симо. Для компании это особенно важно: помимо API-бизнеса, ей нужны новые источники дохода, ведь поддержка дата-центров для работы моделей стоит миллиарды.