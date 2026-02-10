Популярнейший YouTube-блогер MrBeast объявил, что его компания Beast Industries приобретает Step — банковское приложение, ориентированное на подростков.

Step привлёк около 500 миллионов долларов инвестиций и за время своего существования вырос до более чем 7 миллионов пользователей. Сервис предлагает финансовые продукты для поколения Z, помогая молодым людям формировать кредитную историю, копить деньги и делать первые инвестиции. Среди инвесторов Step — известные личности, такие как Чарли Д’Амелио, Уилл Смит, The Chainsmokers и Стефен Карри, а также венчурные фонды General Catalyst и Coatue и платёжная компания Stripe.

Для Step партнёрство с MrBeast выглядит логичным шагом, если компания хочет и дальше привлекать внимание молодой аудитории к своему финтех-продукту. MrBeast, настоящее имя которого Джимми Дональдсон, является самым популярным автором на YouTube с аудиторией более 466 миллионов подписчиков, однако его амбиции давно выходят за рамки видеоконтента.

«Никто не учил меня инвестированию, созданию кредитной истории или управлению деньгами, когда я был подростком, — рассказал 27-летний Дональдсон. — Я хочу дать миллионам молодых людей ту финансовую основу, которой у меня самого не было».

Сделка выглядит закономерной, учитывая, что в прошлом году в сеть попал презентационный документ Beast Industries, в котором интерес к финансовым сервисам уже упоминался. По сообщениям СМИ, компания также рассматривает возможность запуска собственного виртуального мобильного оператора с недорогими тарифами, по аналогии с Mint Mobile Райана Рейнольдса.





Как и у многих других топ-креаторов, бизнес Beast Industries давно не ограничивается доходами от рекламы на YouTube. Значительная часть этих средств реинвестируется в контент. Основным источником прибыли компании является шоколадный бренд Feastables, который, согласно утечкам, на которые ссылается Bloomberg, зарабатывает больше, чем YouTube-канал MrBeast и шоу Beast Games на Prime Video. Другие проекты, такие как Lunchly и MrBeast Burger, оказались менее успешными.

«Мы рады тому, как это приобретение поможет усилить нашу платформу и предложить клиентам Step ещё больше инновационных продуктов», — заявил основатель и генеральный директор Step Си Джей Макдональд.