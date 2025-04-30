Аналитическая компания Canalys опубликовала свежий отчёт о глобальных поставках смартфонов за первый квартал 2025 года. Рост составил всего 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и общие поставки достигли 296,9 миллионов устройств. Хотя на некоторых ключевых рынках наблюдался подъём, общий рост оказался весьма скромным.

Рост в США и Китае, спад в Индии и Европе

Позитивная динамика зафиксирована в материковом Китае и США, где спрос на смартфоны продолжает расти. Однако она была нивелирована снижением активности в Индии, Европе и на Ближнем Востоке, где потребители проявляют осторожность. Особенно заметно падение на рынках с исторически сильной заменой устройств, таких как Латинская Америка и Ближний Восток — пользователи стали реже обновлять свои смартфоны.

Европа готовится к новым требованиям ЕС

В Европе рынок столкнулся с высоким уровнем складских запасов. Это связано с активными поставками ещё в 2024 году — производители стремились заблаговременно подготовиться к вступающим в силу в конце 2025 года директивам ЕС. Новые правила потребуют от производителей выпускать более ремонтопригодные устройства с расширенной поддержкой обновлений.

Африка и США: рост и напряжение

На африканском рынке наблюдается высокая активность ритейлеров и агрессивная экспансия брендов. Компании вроде vivo и Honor показали двузначный рост, при этом Honor достиг исторического рекорда по продажам за пределами Китая. В США, напротив, активные поставки были обусловлены попытками обойти пошлины, связанные с “Днём освобождения”. Хотя это помогло временно увеличить объёмы, удар придётся по бюджетному сегменту, что повысит среднюю цену устройств и создаст трудности для потребителей и производителей.

Расклад по брендам

Samsung сохранила лидерство с долей рынка в 20%

Apple вплотную следует с 19%, во многом благодаря наращиванию запасов в марте

Xiaomi уверенно удерживает третье место с 14%

vivo и Oppo замыкают пятёрку лидеров

Прогнозы и вызовы

Несмотря на умеренные результаты, крупные бренды сохраняют оптимизм в отношении второго квартала. Снижение складских запасов и запуск новых моделей должны оживить рынок. Однако в среднем ценовом сегменте ($200–$400) конкуренция становится всё острее. Дополнительную напряжённость в будущем могут вызвать усиливающиеся глобальные торговые конфликты и переход к локализованному производству, что потребует новых инвестиций и приведёт к росту издержек.