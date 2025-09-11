Банк «Санкт-Петербург» и ББР Банк сообщили о планах обратиться в арбитражный суд с заявлениями о признании банкротом ООО «Ф-плюс оборудование и разработки» — головной структуры ИТ-холдинга Fplus. Информация об этом была опубликована 10 сентября в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, о чём сообщили в telesputnik.ru

Ситуация вокруг компании

В опубликованных сообщениях не уточняются детали претензий. При этом в картотеке арбитражных дел за 2024-2025 годы нет исков банков к Fplus по имущественным спорам. В самой компании заявили изданию «Телеспутник», что рассчитывают урегулировать все вопросы с кредиторами во внесудебном порядке.





Это уже не первый случай давления на производителя со стороны кредитных организаций. В августе о намерении подать заявление о банкротстве сообщил Совкомбанк. По информации «Коммерсанта», банк принял решение о сокращении своего инвестиционного портфеля в капитал Fplus. Компания при этом успела погасить около 85% долга и продолжает обсуждать условия выплаты оставшейся суммы. Размер задолженности стороны не раскрывают.

Чем занимается Fplus

ИТ-холдинг Fplus выпускает широкий спектр оборудования:





серверные решения и системы хранения данных,

инженерную инфраструктуру для центров обработки данных,

сетевое оборудование, оргтехнику и персональные компьютеры.

Ранее компания также анонсировала проект по созданию портативной игровой консоли российского производства.

Согласно данным ЕГРЮЛ, 50% в капитале ООО «Ф-плюс оборудование и разработки» принадлежат Алексею Мельникову, оставшиеся 50% — ЗПИФ «Нуклон».



