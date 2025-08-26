Компания Apple обвинила бывшего инженера команды Apple Watch в краже коммерческих тайн и передаче их китайскому производителю Oppo. Иск был подан в Северный округ Калифорнии, интересы Apple представляет юридическая фирма Kirkland & Ellis.

В чём обвиняют бывшего инженера

Фигурантом дела стал доктор Чен Ши, работавший в Apple с января 2020 по июнь 2025 года. Он занимался разработкой сенсорных систем для Apple Watch, включая технологии ЭКГ и датчики температуры.





По данным иска, за три дня до увольнения он скачал 63 конфиденциальных документа с корпоративного диска и сохранил их на USB-носитель. Среди украденного — технические спецификации будущих продуктов Apple, включая сенсоры и разработки команды по созданию кастомных AI-чипов для iPhone, iPad и Mac.

Связь с Oppo

Сразу после ухода из Apple Чен Ши присоединился к Oppo, где возглавил одну из команд в американском офисе компании. Apple утверждает, что его рабочий телефон сохранил сообщения с руководством Oppo, отправленные в апреле–июне 2025 года. В них инженер якобы писал:





«На этой неделе я сообщу команде о своём увольнении».

«В последнее время я просматривал разные внутренние материалы и проводил много встреч один на один, чтобы собрать как можно больше информации — позже поделюсь с вами».

Коллегам в Apple он говорил, что уезжает в Китай ухаживать за пожилыми родителями и не собирается искать новую работу.

Ответ Oppo

В комментарии Gizmodo представители Oppo заявили, что проверили претензии Apple и «не нашли доказательств, связывающих обвинения с деятельностью сотрудника во время работы в Oppo».





Чего добивается Apple

Купертиновцы требуют в суде:

запретить Oppo использовать их технологии,

взыскать компенсацию за ущерб и убытки.

Отметим, что Oppo не ведёт прямой бизнес в США, однако владеет исследовательским центром в Кремниевой долине под брендами Oppo и Innopeak.



