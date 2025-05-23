Модель дебютировала с оригинальным дизайном, расширенным интерьером и поддержкой автопилота

На презентации в Китае Xiaomi представила не только флагманские смартфоны 15s Pro и планшет Pad 7 Ultra, но и первый в истории компании кроссовер — Xiaomi YU7. Производитель подчеркнул, что новинка — это не просто модификация седана SU7, а полностью самостоятельная разработка с уникальной внешностью и расширенными возможностями.

Аэродинамичный дизайн и рекордные элементы кузова

Xiaomi YU7 получил выразительный кузов длиной 4999 мм, шириной 1996 мм и высотой 1600 мм при колёсной базе 3000 мм. Наибольший в классе цельный алюминиевый капот площадью 3,11 м² сочетается с 141-литровым передним багажником. Светодиодная оптика получила новую форму: передние фары с воздушными каналами и задний гало-фонарь с ультра-красной подсветкой.

Обтекаемость кузова улучшена благодаря 10 сквозным каналам, 19 вентиляционным отверстиям, активной решётке радиатора и заднему спойлеру с пустотелой конструкцией. Коэффициент аэродинамического сопротивления составляет всего 0,245 Cd.

Роскошный салон и уникальные дисплеи

Концепция интерьера YU7 — это «двухзонная роскошная капсула» с акцентом на комфорт и технологии. Центральным элементом стала система Xiaomi HyperVision с тройным Mini LED-дисплеем, проецирующим информацию в нижнюю часть лобового стекла. Общая ширина изображения достигает 1,1 метра, при этом яркость и разрешение адаптируются к ситуации. Также доступна панель дистанционного управления функциями авто.

Салон выполнен на 100% из мягких материалов с сертификацией OEKO-TEX класса 1. Передние кресла — с функцией массажа и нулевой гравитацией, задние — с электроприводом. Вместительность багажника — до 1970 литров, включая 678 литров основного отсека и 141 литр в переднем багажнике.

Мощная силовая установка и быстрая зарядка

Модифицированный двигатель Xiaomi HyperEngine V6s Plus обеспечивает мощность 690 л.с. и разгон до 100 км/ч за 3,23 секунды. Подвеска — сдвоенные поперечные рычаги спереди, многорычажная схема сзади, двойные воздушные пружины и адаптивные амортизаторы.

Базовая версия оснащена батареей на 96,3 кВт·ч и запасом хода до 835 км (по циклу CLTC). Архитектура 800 В на основе карбида кремния позволяет зарядить аккумулятор с 10% до 80% всего за 12 минут.

Безопасность и автопилот нового поколения

Кузов выполнен из гибрида стали и алюминия с применением сверхпрочной стали 2200 МПа. Электроника объединена в модуль «4-в-1», который включает процессор Snapdragon 8 Gen 3 и платформу NVIDIA DRIVE AGX Thor с вычислительной мощностью 700 TOPS.

Во всех комплектациях установлены LiDAR, миллиметровые радары, 11 камер и 12 ультразвуковых сенсоров. Предусмотрено обучение пользователей безопасному вождению с помощью систем помощи.

Старт продаж Xiaomi YU7 намечен на июль. Автомобиль будет доступен в трёх цветах: изумрудно-зелёном, титановом серебристом и оранжевом (Lava Orange).