На международном автосалоне в Мюнхене компания Volkswagen показала предсерийный вариант нового субкомпактного кроссовера на электротяге. Модель получила название ID.Cross и позиционируется как доступный электромобиль для массового рынка.

Габариты и платформа

По размерам ID.Cross сопоставим с Lada XRAY: длина — 4161 мм, колесная база — 2601 мм.

В основе машины — переднеприводная версия платформы MEB. Электромотор развивает мощность 166 кВт (226 л.с.).





Запас хода заявлен на уровне 420 км на одном полном заряде. Ёмкость батареи производитель пока не раскрыл.

Интерьер и оснащение

Салон выполнен в минималистичном стиле. Панели отделаны износостойкой тканью бежевого цвета.

Техническое оснащение включает:





цифровую приборную панель на 11 дюймов ;

; мультимедийный экран на 13 дюймов ;

; сохранённый ряд физических клавиш для удобства управления.

Цена и старт продаж

Серийное производство Volkswagen ID.Cross начнётся в 2026 году. Цена в Европе — от 28 тысяч евро (около 2,8 млн рублей).