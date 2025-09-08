4376608 2
На международном автосалоне в Мюнхене компания Volkswagen показала предсерийный вариант нового субкомпактного кроссовера на электротяге. Модель получила название ID.Cross и позиционируется как доступный электромобиль для массового рынка.

Содержание
1. Габариты и платформа
2. Интерьер и оснащение
3. Цена и старт продаж

Габариты и платформа

По размерам ID.Cross сопоставим с Lada XRAY: длина — 4161 мм, колесная база — 2601 мм.
В основе машины — переднеприводная версия платформы MEB. Электромотор развивает мощность 166 кВт (226 л.с.).


Запас хода заявлен на уровне 420 км на одном полном заряде. Ёмкость батареи производитель пока не раскрыл.

Интерьер и оснащение

Салон выполнен в минималистичном стиле. Панели отделаны износостойкой тканью бежевого цвета.
Техническое оснащение включает:


  • цифровую приборную панель на 11 дюймов;
  • мультимедийный экран на 13 дюймов;
  • сохранённый ряд физических клавиш для удобства управления.
Цена и старт продаж

Серийное производство Volkswagen ID.Cross начнётся в 2026 году. Цена в Европе — от 28 тысяч евро (около 2,8 млн рублей).

