В сентябре в России заметно увеличились регистрации нового электрокроссовера Xiaomi YU7. По данным директора аналитического агентства «Автостат» Сергея Целикова, только за три недели месяца было поставлено на учет 40 машин, включая версии в топовой комплектации.

После дебюта в Китае в мае 2024 года модель добралась до России к августу, когда появились первые 12 зарегистрированных автомобилей. Уже в сентябре динамика выросла более чем втрое.

Технические характеристики и модификации

Среди зарегистрированных машин — восемь кроссоверов Xiaomi YU7 Max. Эта версия оснащена аккумулятором емкостью 101,7 кВт∙ч и двумя электромоторами суммарной мощностью 690 л.с. и 866 Нм. Разгон до 100 км/ч занимает 3,2 секунды, максимальная скорость достигает 253 км/ч, запас хода на одной зарядке — до 760 км.

Ранее в Россию поступил седан Xiaomi SU7, продажи которого стартовали в июне 2024 года. Сейчас на российском рынке ежемесячно реализуется 20–30 таких автомобилей. Общее число зарегистрированных электрокаров Xiaomi уже превысило 400 единиц. Все они ввозятся неофициально.

Перспективы рынка

Целиков отметил, что с 1 ноября планируется изменение порядка начисления утилизационного сбора. Если поправки вступят в силу, экономическая целесообразность ввоза подобных электрокаров окажется под вопросом. В связи с этим в октябре можно ожидать всплеска импорта мощных электрических и гибридных моделей.



