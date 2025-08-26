На заводе в Калужской области началось производство второй модели новой марки Tenet — компактного семейного кроссовера T4. Машины собирают по полному циклу, включая сварку, окраску и финальную сборку.

Семейный кроссовер на базе Chery Tiggo 4

T4 стал самой компактной моделью в линейке Tenet. В основе лежит китайский Chery Tiggo 4, адаптированный под российские условия. Автомобиль будет доступен с бензиновыми моторами объёмом 1,5 и 1,6 литра.





Ранее бренд представил кроссовер T7, который получил ценник и вскоре появится в продаже. В дальнейшем линейку дополнят ещё две модели — T8 и T9.

Производство полного цикла

Бренд Tenet запущен совместными усилиями российского холдинга AGR и китайской компании Defetoo. Производство организовано на бывшем заводе Volkswagen в Калуге.





Перед запуском полного цикла была проведена масштабная инженерная подготовка:

модернизированы сварочный и окрасочный цеха,

улучшена сборочная линия,

обновлены системы контроля качества.

Для проверки стойкости покрытия изготовили несколько десятков кузовов. Автомобили дополнительно обработали от коррозии и подготовили к эксплуатации в российских климатических условиях.





Что дальше в линейке Tenet

Помимо T4 и T7, в модельный ряд войдут ещё два кроссовера — T8 и T9. Первым ожидался именно T8, однако его продажи пока не начались. Вероятно, T9 дебютирует последним. Все модели представляют собой адаптированные версии автомобилей Chery с фирменными шильдиками Tenet.