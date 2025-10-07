Французский автопроизводитель Renault готовит реструктуризацию, которая может привести к увольнению около 3000 человек в административных и поддерживающих подразделениях. Решение связано с миллиардными убытками компании и стремлением сократить постоянные расходы.

По данным издания L’Informé, речь идёт о добровольной программе, рассчитанной на несколько лет. Под неё могут попасть сотрудники головного офиса в Булонь-Бийанкуре, а также зарубежных подразделений. В общей сложности изменения затронут примерно 15% персонала, работающего в сферах HR, финансов и маркетинга.

План «Arrow» и цель оптимизации

В Renault подтвердили, что ведётся работа над проектом «Arrow» (в переводе с английского — «Стрела»), направленным на повышение эффективности и упрощение управления. Однако компания подчеркнула, что окончательных решений пока не принято.

Инициатива реализуется на фоне сложной финансовой ситуации. В первом полугодии 2025 года Renault зафиксировала чистый убыток в размере €11,2 млрд, в основном из-за списания доли в японском партнере Nissan. На конец 2024 года в группе насчитывалось около 99 тысяч сотрудников по всему миру.

Фокус на прибыльных направлениях и электромобилях

Руководство концерна во главе с Франсуа Прово намерено сосредоточиться на развитии прибыльных программ, включая производство электромобилей и совместные проекты в Европе. По словам источников, стратегия также предполагает снижение административных издержек и ускорение перехода к более гибкой корпоративной структуре.



