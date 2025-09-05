Qualcomm представила систему помощи водителю Snapdragon Ride Pilot, которая дебютирует на электрическом SUV BMW iX3. Она предложит функции движения по шоссе без рук, автоматическую смену полосы и помощь при парковке. Совместно разработанный программный стек будет работать на чипах Snapdragon Ride и впервые официально появится на выставке IAA Mobility 2025.

Snapdragon Ride Pilot относится к системам уровня 2+, а не к полноценному автопилоту. Это значит, что водитель остаётся ответственным за контроль над автомобилем и обязан следить за дорогой при использовании функций.





Программный комплекс построен из нескольких слоёв:

360-градусное восприятие с использованием камер для распознавания объектов, дорожных знаков и помощи при парковке.

Контекстно-зависимый слой управления движением, который объединяет правила и модели ИИ для планирования и прогнозирования поведения автомобиля в сложных дорожных ситуациях.

Подход «safety-first», включающий киберзащиту и строгую соответствие глобальным стандартам безопасности, таким как ISO Automotive Safety Integrity Levels и Functional Safety.

Qualcomm заявляет, что Snapdragon Ride Pilot уже сертифицирован в 60 странах и должен быть доступен более чем в 100 странах к 2026 году.





Это не первая инициатива компании в автомобильной сфере. В прошлом году Qualcomm начала сотрудничество с Google по внедрению ИИ-голосовых систем для машин, а также работала с Volvo над мультимедийными решениями.

При этом конкуренция в области систем помощи водителю остаётся острой: NVIDIA и Mobileye также активно разрабатывают свои чипы и ПО для автомобилей.



