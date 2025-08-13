Автономный тягач Navio за 24 часа преодолел маршрут Санкт-Петербург — Казань по трассам М-11 «Нева», А-113 ЦКАД и М-12 «Восток». Общая дистанция превысила 1 600 км. По данным компании, ключевым результатом поездки стало подтверждение стабильности и надёжности технологии в реальных дорожных условиях.

В 2,5 раза быстрее стандартного рейса

Обычный рейс между Санкт-Петербургом и Казанью занимает около 58 часов, поскольку водитель обязан соблюдать режим труда и отдыха. Автономный тягач без водителя в кабине смог сократить это время почти в 2,5 раза, доставив груз за одни сутки.

Симулятор NavioSim и тестирование технологий

Одним из ключевых инструментов разработки стал фотореалистичный симулятор NavioSim. Он позволяет моделировать маршруты любой сложности, отрабатывать взаимодействие с другими участниками движения и тестировать редкие и критические сценарии, которые невозможно безопасно воспроизвести на обычных дорогах.

Использование виртуального полигона ускоряет развитие технологии и позволит в будущем быстрее осваивать новые трассы и протяжённые маршруты.

Заявление компании

Павел Савинков, технический директор Navio:

«В 2023 году мы начали адаптировать технологию к грузовым автомобилям. Сегодня мы демонстрируем готовность к проездам на дистанцию более 1 600 километров. Это не просто тест, а подтверждение эффективности автономного транспорта для магистральных грузоперевозок».

Перспективы и регулирование

Увеличение дистанции работы автономных грузовиков позволит сократить простои автопарка из-за нехватки водителей, увеличить объёмы перевозок и повысить безопасность на скоростных магистралях.





В соответствии с действующим в России законодательством, в кабине автономного тягача должен находиться инженер, который отвечает за контроль и вмешивается в случае нештатных ситуаций. Движение грузовых высокоавтоматизированных транспортных средств разрешено в рамках экспериментальных правовых режимов(ЭПР №1849, ЭПР №2495).