Холдинг АГР объявил о старте выпуска нового флагмана под брендом Tenet. С 1 сентября на калужском автозаводе началось производство товарных партий среднеразмерного кроссовера Tenet T8, являющегося аналогом Chery Tiggo 8 Plus.

Полный цикл и усиленная защита кузова

Как и другие модели марки, T8 выпускают по полному циклу: со сваркой и окраской кузовов. В компании подчёркивают, что особое внимание уделено антикоррозийной защите. Днище и скрытые полости проходят обработку воском, дополнительно наносятся слои антигравийных и шумоизоляционных материалов.





Производитель пока не раскрыл детали по двигателям и трансмиссиям. Однако эксперты отмечают, что серьёзных отличий от китайского прототипа ждать не стоит. Chery Tiggo 8 Plus в Китае доступен с двумя бензиновыми турбомоторами — 1,6 и 2,0 литра. Первый агрегатируется с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач, второй — с 8-диапазонным «автоматом».