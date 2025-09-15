Китайский технологический гигант Xiaomi анонсировал новую версию фирменной оболочки — HyperOS 3, основанную на новейшем поколении Android. Пока лишь небольшая партия смартфонов участвовала в бета-тестировании, однако теперь обновление проходит проверку на ещё большем количестве моделей. Вот что важно знать.
Более 80 моделей Xiaomi тестируют HyperOS 3
По данным XiaomiTime, на данный момент HyperOS 3 проходит тестирование на свыше 80 устройствах различных линеек Xiaomi, Redmi и POCO. Ниже приведён полный список поддерживаемых моделей.
Телефоны Xiaomi
- Xiaomi 13, 13 Pro, 13 Ultra
- Xiaomi 13T, 13T Pro
- Xiaomi 14, 14 Civi, 14 Pro, 14 Ultra, 14T, 14T Pro
- Xiaomi 15, 15 Pro, 15 Ultra, 15S Pro
- Xiaomi Civi 4 Pro, Civi 5 Pro
- Xiaomi MIX Flip, MIX Flip 2
- Xiaomi MIX Fold 3, MIX Fold 4
- Xiaomi Pad 6S Pro 12.4, Pad 7, Pad 7 Pro, Pad 7 Ultra, Pad 7S Pro 12.5
Телефоны Redmi
- Redmi 15, Note 15, Note 15 Pro
- Redmi K Pad, K80, K80 Pro, K80 Ultra
- Redmi Pad 2, Pad 2 4G, Turbo 3, Turbo 4, Turbo 4 Pro
- Redmi 13, 13 5G, 13X
- Redmi 14C, 14R 5G
- Redmi A3 Pro, A4
- Redmi K60 Ultra, K70, K70 Pro, K70 Ultra, K70E
- Redmi Note 13 Pro, Note 13 Pro 4G, Note 13 Pro+, Note 13R
- Redmi Note 14, Note 14 4G, Note 14 Pro, Note 14 Pro 4G, Note 14 Pro+
- Redmi Pad Pro 5G, Pad SE 4G, Pad SE 8.7 Wi-Fi
Телефоны POCO
- POCO C75, C75 5G
- POCO F6, F6 Pro, F7, F7 Pro, F7 Ultra
- POCO M6, M6 Plus 5G, M6 Pro 4G
- POCO M7 4G, M7 5G, M7 Plus, M7 Pro 5G
- POCO X6 5G, X6 Pro
- POCO X7, X7 Pro
Глобальный релиз HyperOS 3
Ожидается, что обновление HyperOS 3 дебютирует на новых смартфонах серии Xiaomi 15T 24 сентября 2025 года. Помимо свежей версии Android 16, пользователи получат множество визуальных улучшений и обновлённый пользовательский интерфейс.
Одной из ключевых новинок стала функция Xiaomi Super Island — аналог Apple Dynamic Island, позволяющая использовать многозадачность в небольших окнах с поддержкой до трёх активных островов. Новая оболочка также предложит яркие цветовые палитры и дизайн с эффектом «жидкого стекла» в поисковой строке и меню настроек.
Xiaomi активно работает над улучшением экосистемы и совместимости с продуктами Apple: в планах — возможность запускать приложения Android на macOS, разблокировка Apple-устройств через Touch ID с Xiaomi-смартфона, обмен файлами и синхронизация уведомлений.
Особое внимание уделяется вопросам конфиденциальности и безопасности: будет добавлена двухфакторная аутентификация при входе, усилена защита данных и расширен контроль над разрешениями приложений.