Китайский технологический гигант Xiaomi анонсировал новую версию фирменной оболочки — HyperOS 3, основанную на новейшем поколении Android. Пока лишь небольшая партия смартфонов участвовала в бета-тестировании, однако теперь обновление проходит проверку на ещё большем количестве моделей. Вот что важно знать.

Более 80 моделей Xiaomi тестируют HyperOS 3

По данным XiaomiTime, на данный момент HyperOS 3 проходит тестирование на свыше 80 устройствах различных линеек Xiaomi, Redmi и POCO. Ниже приведён полный список поддерживаемых моделей.





Телефоны Xiaomi

Xiaomi 13, 13 Pro, 13 Ultra

Xiaomi 13T, 13T Pro

Xiaomi 14, 14 Civi, 14 Pro, 14 Ultra, 14T, 14T Pro

Xiaomi 15, 15 Pro, 15 Ultra, 15S Pro

Xiaomi Civi 4 Pro, Civi 5 Pro

Xiaomi MIX Flip, MIX Flip 2

Xiaomi MIX Fold 3, MIX Fold 4

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4, Pad 7, Pad 7 Pro, Pad 7 Ultra, Pad 7S Pro 12.5

Телефоны Redmi

Redmi 15, Note 15, Note 15 Pro

Redmi K Pad, K80, K80 Pro, K80 Ultra

Redmi Pad 2, Pad 2 4G, Turbo 3, Turbo 4, Turbo 4 Pro

Redmi 13, 13 5G, 13X

Redmi 14C, 14R 5G

Redmi A3 Pro, A4

Redmi K60 Ultra, K70, K70 Pro, K70 Ultra, K70E

Redmi Note 13 Pro, Note 13 Pro 4G, Note 13 Pro+, Note 13R

Redmi Note 14, Note 14 4G, Note 14 Pro, Note 14 Pro 4G, Note 14 Pro+

Redmi Pad Pro 5G, Pad SE 4G, Pad SE 8.7 Wi-Fi

Телефоны POCO

POCO C75, C75 5G

POCO F6, F6 Pro, F7, F7 Pro, F7 Ultra

POCO M6, M6 Plus 5G, M6 Pro 4G

POCO M7 4G, M7 5G, M7 Plus, M7 Pro 5G

POCO X6 5G, X6 Pro

POCO X7, X7 Pro

Глобальный релиз HyperOS 3

Ожидается, что обновление HyperOS 3 дебютирует на новых смартфонах серии Xiaomi 15T 24 сентября 2025 года. Помимо свежей версии Android 16, пользователи получат множество визуальных улучшений и обновлённый пользовательский интерфейс.

Одной из ключевых новинок стала функция Xiaomi Super Island — аналог Apple Dynamic Island, позволяющая использовать многозадачность в небольших окнах с поддержкой до трёх активных островов. Новая оболочка также предложит яркие цветовые палитры и дизайн с эффектом «жидкого стекла» в поисковой строке и меню настроек.





Xiaomi активно работает над улучшением экосистемы и совместимости с продуктами Apple: в планах — возможность запускать приложения Android на macOS, разблокировка Apple-устройств через Touch ID с Xiaomi-смартфона, обмен файлами и синхронизация уведомлений.

Особое внимание уделяется вопросам конфиденциальности и безопасности: будет добавлена двухфакторная аутентификация при входе, усилена защита данных и расширен контроль над разрешениями приложений.



