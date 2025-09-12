Apple готовит к запуску новое поколение своей настольной операционной системы — macOS Tahoe 26, релиз которой состоится в понедельник, 15 сентября. На этой неделе компания выпустила финальную версию (RC) и сопроводила её обновлёнными релиз-нотами.

В отличие от прошлых лет, Apple представила заметки о выпуске не в виде простого списка, а в формате карусели с описаниями и иллюстрациями ключевых функций.





Новый дизайн Liquid Glass

macOS Tahoe получила обновлённый интерфейс. Прозрачная строка меню создаёт ощущение большего пространства экрана, а боковые панели и тулбары приложений с эффектом Liquid Glass преломляют контент и делают акцент на содержимом. Пользователи смогут персонализировать иконки и виджеты, выбирая светлое, тёмное, тонированное или прозрачное оформление.

Персонализация и новые инструменты

Папки теперь можно окрашивать в разные цвета и дополнять эмодзи или символами для удобного распознавания.

Control Center получил гибкую настройку: пользователи смогут добавлять элементы управления не только с Mac, но и из приложений iPhone, в том числе сторонних.





В приложении Shortcuts появились интеллектуальные действия с поддержкой Apple Intelligence: можно автоматически запускать сценарии в зависимости от времени, подключения монитора или обновления файлов.

Apple Intelligence: перевод и генерация контента

Функция Live Translation позволяет автоматически переводить текст в Messages, отображать субтитры в FaceTime и озвучивать переводы в звонках. Все операции выполняются локально на устройстве, сохраняя приватность.





В Genmoji появились новые опции кастомизации, включая настройку причесок, а в Image Playground — дополнительные стили изображений (например, «Акварель» или «Масло») и возможность менять выражения лица у персонажей.

Continuity и связь с iPhone

macOS Tahoe развивает возможности Continuity. Пользователи смогут видеть Live Activities с iPhone прямо в меню Mac — например, отслеживать доставку еды или прогресс поездки.





На Mac появится новое приложение Phone для приёма и совершения звонков через iPhone. Оно включает функции Call Screening, Hold Assist, Live Translation, а также доступ к истории вызовов и голосовой почте.

Spotlight и поиск

Поиск Spotlight получил расширенные возможности: теперь можно просматривать историю буфера обмена, находить действия и выполнять их напрямую, не выходя из поиска. Быстрые клавиши назначаются автоматически для ещё большего ускорения работы.

Новое приложение Apple Games

Apple представила приложение Apple Games — центр для управления библиотекой игр, отслеживания событий и обновлений, а также для соревнований с друзьями.

Дата релиза

macOS Tahoe 26 выйдет 15 сентября одновременно с iOS 26, iPadOS 26, visionOS 26, watchOS 26 и tvOS 26.