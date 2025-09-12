Apple готовит к запуску новое поколение своей настольной операционной системы — macOS Tahoe 26, релиз которой состоится в понедельник, 15 сентября. На этой неделе компания выпустила финальную версию (RC) и сопроводила её обновлёнными релиз-нотами.
В отличие от прошлых лет, Apple представила заметки о выпуске не в виде простого списка, а в формате карусели с описаниями и иллюстрациями ключевых функций.
Новый дизайн Liquid Glass
macOS Tahoe получила обновлённый интерфейс. Прозрачная строка меню создаёт ощущение большего пространства экрана, а боковые панели и тулбары приложений с эффектом Liquid Glass преломляют контент и делают акцент на содержимом. Пользователи смогут персонализировать иконки и виджеты, выбирая светлое, тёмное, тонированное или прозрачное оформление.
Персонализация и новые инструменты
Папки теперь можно окрашивать в разные цвета и дополнять эмодзи или символами для удобного распознавания.
Control Center получил гибкую настройку: пользователи смогут добавлять элементы управления не только с Mac, но и из приложений iPhone, в том числе сторонних.
В приложении Shortcuts появились интеллектуальные действия с поддержкой Apple Intelligence: можно автоматически запускать сценарии в зависимости от времени, подключения монитора или обновления файлов.
Apple Intelligence: перевод и генерация контента
Функция Live Translation позволяет автоматически переводить текст в Messages, отображать субтитры в FaceTime и озвучивать переводы в звонках. Все операции выполняются локально на устройстве, сохраняя приватность.
В Genmoji появились новые опции кастомизации, включая настройку причесок, а в Image Playground — дополнительные стили изображений (например, «Акварель» или «Масло») и возможность менять выражения лица у персонажей.
Continuity и связь с iPhone
macOS Tahoe развивает возможности Continuity. Пользователи смогут видеть Live Activities с iPhone прямо в меню Mac — например, отслеживать доставку еды или прогресс поездки.
На Mac появится новое приложение Phone для приёма и совершения звонков через iPhone. Оно включает функции Call Screening, Hold Assist, Live Translation, а также доступ к истории вызовов и голосовой почте.
Spotlight и поиск
Поиск Spotlight получил расширенные возможности: теперь можно просматривать историю буфера обмена, находить действия и выполнять их напрямую, не выходя из поиска. Быстрые клавиши назначаются автоматически для ещё большего ускорения работы.
Новое приложение Apple Games
Apple представила приложение Apple Games — центр для управления библиотекой игр, отслеживания событий и обновлений, а также для соревнований с друзьями.
Дата релиза
macOS Tahoe 26 выйдет 15 сентября одновременно с iOS 26, iPadOS 26, visionOS 26, watchOS 26 и tvOS 26.