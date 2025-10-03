В понедельник в Сан-Франциско состоится третья ежегодная конференция разработчиков OpenAI — DevDay 2025. Мероприятие пройдёт в Fort Mason и станет самым масштабным в истории компании: ожидается более 1500 участников, презентации, ключевые выступления и «каминная беседа» между CEO OpenAI Сэмом Альтманом и бывшим дизайнером Apple Джони Айвом.

DevDay 2025 обещает показать амбиции OpenAI в противостоянии технологическим гигантам. Компания работает над собственным AI-устройством, браузером с ИИ и даже социальной сетью, расширяя горизонты далеко за рамки ChatGPT и API, с которых начиналась в 2023 году.

Однако конкуренция усиливается. За последний год модели Anthropic и Google продвинулись в области генерации кода и веб-дизайна, а Meta* собрала сильную команду в новом подразделении Meta* Superintelligence Labs. Чтобы удержать позиции, OpenAI пришлось выпускать более мощные модели по сниженным ценам.

В 2023 году на первом DevDay компания представила GPT-4 Turbo и идею GPT Store, но вскоре после этого Альтман временно покинул пост CEO. В 2024-м конференция была более сдержанной, с акцентом на API для голосовых приложений. В этом году никаких анонсов официально не подтверждено, но слухи предполагают показ AI-браузера или обновления по устройству, создаваемому вместе с Айвом.

Программа DevDay 2025:





10:00 PT — открывающий доклад Сэма Альтмана с анонсами, живыми демо и рассказом о будущем разработчиков с ИИ (будет транслироваться в прямом эфире на YouTube).

Днём — выступления представителей индустрии и сотрудников OpenAI, включая исследователя поведения моделей Лаурентию Романиук и руководителя Codex Александра Эмбирикоса.

Дополнительно — интерактивные шоу, например, «Sora Cinema» с короткометражками, созданными моделью Sora, и «живой портрет» Алана Тьюринга в телефонной будке.

15:15 PT — «Developer State of the Union» с президентом OpenAI Грегом Брокманом и Оливье Годеманом (обещают новые демо и планы для разработчиков).

16:15 PT — заключительная беседа у камина между Альтманом и Айвом о том, как создавать продукты в эпоху искусственного интеллекта.

Удалённо можно будет посмотреть только открывающий доклад, остальные выступления появятся на YouTube в записи.

* Принадлежит компании Meta, она признана экстремистской организацией в РФ и её деятельность запрещена.