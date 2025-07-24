Российские специалисты создали нейросеть, которая предупреждает о мошенничестве за 2 часа до транзакции
Компания «ВымпелКом», работающая под брендом «Билайн», заявила о разработке инновационной ИИ-модели, предназначенной для идентификации изощренных психологических тактик, которые все активнее применяются злоумышленниками для обмана граждан России и кражи их финансовых средств.
В рамках новой системы защиты от мошенничества команда «Билайна» внесла кардинальные изменения в существующие методы анализа, представленные на рынке, создав и внедрив принципиально новый алгоритм. Этот алгоритм способен обнаруживать признаки воздействия потенциальных мошенников на клиентов банков и пользователей различных сервисов, как в среднесрочной (2-3 часа), так и в долгосрочной (от суток до пяти дней) перспективе.
В «Билайне» пояснили:
«Большинство кейсов социальной инженерии имеет продолжительность от 6 часов до 2-х суток. Но есть сценарии, где мошенники сначала проверяют, что у «жертвы» деньги или ценности находятся не в прямом доступе, а в банке. Тогда они разыгрывают спектакль с большим временем прогрева (обычно от суток до трех дней). Почти все такие события попадают во временное окно 5 суток, поэтому команда разработчиков «Билайна» сфокусировалась именно на этом временном отрезке».
Специалисты выявили восемь ключевых признаков, которые в определенной комбинации с высокой степенью вероятности указывают на то, что человек находится под продолжительным влиянием мошеннических схем. Алгоритм анализирует последние действия пользователя и сравнивает их с его обычным поведением за более длительный период. В случае обнаружения существенных отклонений, таких как увеличение числа контактов с незнакомыми людьми или изменение привычного стиля общения, система фиксирует эти изменения для дальнейшего изучения.
При получении банком запроса на проведение сомнительной операции, он имеет возможность обратиться к информации, предоставленной оператором связи. Если система выявляет признаки продолжительного воздействия, это служит сигналом для отдела оценки рисков или безопасности банка: проведение операции следует приостановить, а клиента необходимо предупредить и защитить от потери средств. Передача информации об оценке события банку осуществляется только при наличии согласия пользователя на обработку и передачу данных для защиты его прав и законных интересов, включая предотвращение мошеннических действий.
В «Билайне» подчеркнули:
«Обновленная антифрод-система с новым алгоритмом уже доказала свою эффективность и протестирована в течение полугода в семи крупных российских банках. Моделирование на обезличенных ретроданных 4 млн клиентов показало, что точность выявления событий составила около 92%. Алгоритм выявил около 20 тыс. виртуальных кейсов с «мошенниками», и в 18 тыс. случаев смог заблаговременно предупредить об их действиях. С помощью нового алгоритма банк получает сигнал о возникновении аномалий за 2-3 часа до попытки клиента перевести деньги».