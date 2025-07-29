С 28 августа сервис ограничит доступ к Claude для самых активных пользователей, сославшись на перегрузку системы из-за злоупотреблений.

Компания Anthropic объявила о введении недельных лимитов на использование своей ИИ-платформы Claude. Новые ограничения начнут действовать 28 августа и дополнят уже существующие лимиты в 5 часов. Как отмечает компания, ограничения коснутся примерно 5 % пользователей, но вызвали недовольство даже среди тех, кто не относится к числу «тяжёлых» пользователей.

Причина — чрезмерная нагрузка от пользователей Claude Code

По данным Anthropic, большинство злоупотреблений связаны с продуктом Claude Code — ИИ-инструментом для программистов. Некоторые пользователи запускали Claude в фоновом режиме 24/7, другие делились доступом к аккаунтам или перепродавали доступ сторонним лицам. Всё это, по словам компании, негативно сказывалось на производительности системы для всех остальных.

«Claude Code столкнулся с беспрецедентным спросом с момента запуска. Мы видим нарушения политики — от совместного использования аккаунтов до перепродажи доступа. Это ухудшает работу сервиса для остальных», — говорится в заявлении Anthropic для VentureBeat.

Также компания уточнила в письме подписчикам, что поведение отдельных пользователей приводит к снижению общей стабильности платформы. Чтобы обеспечить надёжную работу сервиса, Anthropic решила временно ввести недельные лимиты и при этом обещает найти более устойчивое решение для «долгосрочных сценариев использования».

Что именно ограничивают и сколько можно использовать

Хотя конкретные лимиты официально не названы, Anthropic утверждает, что большинство пользователей тарифа Claude Max 20x смогут рассчитывать на:

от 240 до 480 часов использования модели Sonnet 4,

от 24 до 40 часов работы с моделью Opus 4 в неделю.

Особо активные пользователи, которые запускают сразу несколько экземпляров Claude Code, могут достичь лимита быстрее.

Тем, кто превысит недельные ограничения, предложат продолжить работу за дополнительную плату по стандартным API-тарифам. Также у некоторых корпоративных клиентов Anthropic могут быть особые условия без лимитов, но пользователи обычных подписок отныне будут вынуждены учитывать недельные ограничения.

Реакция сообщества: от недовольства до понимания

Ограничения вызвали волну критики среди разработчиков. Многие считают несправедливым, что добросовестные пользователи страдают из-за действий меньшинства. Особенно недовольны те, кто использует Claude для длительных проектов или экспериментов с автономными агентами.

Тем не менее, часть сообщества отнеслась к изменениям с пониманием, отметив, что Anthropic, вероятно, столкнулась с необходимостью поддерживать стабильную работу сервиса в условиях резкого роста нагрузки.

Контекст: конкуренция и масштабирование

Anthropic активно развивает платформу Claude: в июне сервис превратился в no-code-инструмент, а также получил корпоративную версию для финансового сектора. Однако рост популярности требует дополнительных вычислительных ресурсов. В отличие от Google, который постепенно снимает лимиты с некоторых моделей, Anthropic и OpenAI придерживаются модели с платными уровнями доступа, где большие объёмы мощности предоставляются за отдельную плату.