Компания OpenAI во вторник объявила о запуске Sora 2 — новой модели для генерации аудио и видео, представляющей собой продолжение прошлогодней версии Sora. Вместе с этим OpenAI представила социальное приложение Sora, позволяющее пользователям создавать видеоролики и делиться ими в алгоритмической ленте, напоминающей TikTok.

Хотя приложение доступно пока только по приглашениям и мы не смогли его протестировать, OpenAI поделилась впечатляющими демонстрациями возможностей Sora 2. Модель лучше учитывает законы физики, делая видео более реалистичными. В предоставленных клипах показаны такие сцены, как игра в пляжный волейбол, трюки на скейтборде, гимнастические упражнения и прыжки с трамплина.

OpenAI отмечает, что в предыдущих видеомоделях были недоработки : объекты трансформировались и искажали реальность ради соответствия текстовому запросу. Например, если баскетболист промахивался, мяч «телепортировался» прямо в кольцо. В Sora 2, напротив, мяч отскакивает от щита, если промах происходит.

В приложении реализована функция «камео» — загрузка видео и аудиозаписи пользователя, позволяющая вставлять собственное изображение в сгенерированные сцены. Также можно делиться своими «камео» с друзьями и разрешать им использовать образ в совместных видеороликах.

Приложение Sora для iOS уже доступно для скачивания в США и Канаде, а OpenAI планирует расширить доступ в другие страны. На данный момент социальная платформа доступна по приглашениям, однако пользователи ChatGPT Pro могут протестировать версию Sora 2 Pro без приглашения.





После создания ролики можно публиковать в ленте, подобной TikTok, Instagram* Reels и другим форматам коротких видео. Впрочем, конкуренция в этом сегменте растет: например, Meta* недавно добавила в своё приложение Meta* AI видеоленту «Vibes», ориентированную на развлекательный контент.

Для формирования рекомендаций OpenAI учитывает активность пользователей в приложении Sora, их местоположение по IP, историю публикаций и переписки в ChatGPT. При этом функцию персонализации можно отключить. В приложении также реализован родительский контроль с возможностью ограничить бесконечную прокрутку и управление личными сообщениями. Однако эффективность этих инструментов зависит от технической грамотности родителей.

На старте Sora будет бесплатным, чтобы максимально расширить круг пользователей и дать им возможность исследовать возможности платформы. Единственная предусмотренная монетизация — плата за создание дополнительных видео в периоды высокого спроса.

Запуск социальной платформы ставит перед OpenAI важные задачи по обеспечению безопасности пользователей. Возможность использования чужих изображений без согласия и создание манипулятивного контента остаются серьёзными вызовами отрасли. Пользователи могут отозвать разрешения на использование своего образа, но риск злоупотреблений сохраняется. На данный момент регулирование и законодательство в этой сфере находятся в зачаточном состоянии.

* Принадлежит компании Meta, она признана экстремистской организацией в РФ и её деятельность запрещена.