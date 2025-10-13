OpenAI продолжает активно расширять свои вычислительные мощности и теперь заключила очередное партнёрское соглашение с крупным производителем чипов — компанией Broadcom. Совместно они займутся разработкой и производством кастомных чипов и систем, которые будут использоваться как в инфраструктуре OpenAI, так и в дата-центрах её партнёров.

По условиям соглашения, OpenAI разрабатывает «AI-ускорители» и сопутствующие системы, а Broadcom начнёт устанавливать серверные стойки с этими решениями во второй половине следующего года. Завершить полное развертывание планируется к концу 2029 года. Компании уже сотрудничают около 18 месяцев.

Сделка предусматривает производство чипов суммарной мощностью 10 гигаватт и оценивается в несколько миллиардов долларов, сообщает The Wall Street Journal. Ранее в СМИ уже появлялась информация о том, что OpenAI и Broadcom совместно разрабатывают специализированные чипы. Глава Broadcom недавно подтвердил, что новый, не названный клиент разместил заказ на сумму около 10 миллиардов долларов — вероятно, речь шла именно об OpenAI.

Партнёрство с Broadcom дополняет ранее заключённые соглашения OpenAI с NVIDIA и AMD. NVIDIA инвестирует в компанию 100 миллиардов долларов и предоставит 10 гигаватт вычислительной инфраструктуры. В свою очередь, соглашение с AMD предусматривает 6 гигаватт мощности — OpenAI выплатит десятки миллиардов долларов и, возможно, получит до 10% акций AMD. Развёртывание инфраструктуры с NVIDIA и AMD начнётся во второй половине 2026 года. Кроме того, в июле OpenAI подписала контракт с Oracle на 4,5 гигаватта мощностей для проекта Stargate.

По данным источников, глава OpenAI Сэм Альтман заявил сотрудникам, что намерен нарастить общие вычислительные мощности компании до 250 гигаватт в течение ближайших восьми лет — против примерно 2 гигаватт, ожидаемых к концу этого года. Для сравнения, это почти пятая часть всей энергетической мощности США (около 1 200 гигаватт).





Однако реализация этих амбициозных планов потребует колоссальных инвестиций. По оценкам, закупка такого объёма мощностей обошлась бы примерно в 10 триллионов долларов. Альтман признал, что OpenAI придётся разработать новые финансовые инструменты для достижения этой цели, но пока не раскрыл подробности. Даже текущие соглашения уже подразумевают расходы на сотни миллиардов долларов.

Несмотря на крупные инвестиции со стороны NVIDIA и Microsoft, ни один инвестор в мире пока не способен вложить в OpenAI сумму порядка 10 триллионов. Более того, доходы компании пока далеки от таких масштабов — по прогнозам, в 2025 году OpenAI заработает около 13 миллиардов долларов.