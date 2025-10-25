Заявление исследователей OpenAI о якобы «математическом триумфе» GPT-5 породило бурные споры в сети, поскольку оно оказалось несоответствующим действительности. Ранее в социальной сети X менеджер Кевин Уэйл утверждал, что модель «выявила решения для десяти нерешенных головоломок Эрдеша» и продвинулась в решении еще одиннадцати.

Эта публикация быстро стала вирусной, но была удалена после критики со стороны ученых и экспертов отрасли. Выяснилось, что GPT-5 не смогла самостоятельно решить нерешенные математические проблемы.

Математик, Томас Блум, создатель erdosproblems.com, пояснил, что под словом «выявила» он имел в виду только отсутствие решения в его базе данных, а не в целом в научной сфере. В действительности, ИИ просто обнаружил опубликованные научные труды, о которых Блум не был осведомлен.

Глава DeepMind, Демис Хассабис, охарактеризовал этот эпизод как «позор», а директор ИИ-направления Meta** Янн ЛеКун добавил, что OpenAI «поддалась собственному ажиотажу». После шквала критики OpenAI признала свою ошибку и удалила исходные заявления.

Этот инцидент вызвал резонанс в научном сообществе по еще одной причине. Как могло случиться, что ведущие исследователи сделали такое громкое утверждение, не проверив его фактическую основу? Математик, Теренс Тао, подчеркнул, что истинная ценность ИИ для науки состоит не в нахождении решений для неразрешимых задач, а в оптимизации повседневных процессов и систематизации знаний.





*Компания Meta* признана в России экстремистской организацией и запрещена

* Принадлежит компании Meta, она признана экстремистской организацией в РФ и её деятельность запрещена.