На конференции Google I/O компания Google анонсировала новую модель генерации видео — Veo 3. Она уже доступна подписчикам тарифа Google AI Ultra в США и позволяет создавать видеоконтент, практически неотличимый от реального.

Новые возможности Veo 3

Главное отличие Veo 3 от других аналогичных систем, включая Sora от OpenAI, — наличие озвучки, фоновых звуков и реалистичной синхронизации речи. Модель способна следовать сложным текстовым описаниям, преобразуя их в видео с высокой детализацией, соблюдением физики реального мира и сохранением визуальной целостности сцен.

Среди особенностей:

точное движение губ в соответствии с речью;

детализированные образы людей с анатомически корректной внешностью (например, пять пальцев на руках);

стабильность кадров без нарушений логики действия.

Многие пользователи, просматривая созданные ролики, не могут отличить их от снятых с участием реальных актёров и съёмочной группы.

Реакция и опасения

Один из вирусных примеров — видео, опубликованное биологом и режиссёром Хашемом Аль-Гайли. В нём сгенерированные актёры рассуждают о своей «искусственной» природе. Многие зрители признали ролики впечатляющими, но при этом выразили обеспокоенность тем, насколько тонкой стала грань между настоящим и созданным машиной.

В промо-ролике нового сервиса Flow, включающего Veo 3, режиссёры делятся впечатлениями от работы с системой. «Кажется, будто она развивается сама по себе», — отметил один из участников, режиссёр Дэйв Кларк.

Вопросы авторства и этики

Возможность массового создания гиперреалистичных видео вызывает дискуссии среди профессиональных режиссёров и художников. Некоторые воспринимают любой ИИ-контент как «бесполезную имитацию», независимо от его технического уровня.

Эксперты отмечают, что Veo 3 может быть полезен в маркетинге и коммерческой съёмке. Однако остаются вопросы к обучению модели — источникам данных и влиянию на креативность результата.

Издание 404 Media обнаружило, что несколько пользователей получили практически одинаковые шутки в роликах, сгенерированных на основе запроса «стендап-комик на сцене». Подобный эффект ранее наблюдал YouTube-блогер Маркес Браунли — в ролике, созданном Sora, появился декоративный куст, похожий на тот, что стоит на его столе.

Что дальше

Распространение инструментов наподобие Veo 3 поднимает вопросы об авторских правах, согласии на использование внешности, а также будущем киноиндустрии в условиях автоматизации творчества. Пока единых стандартов регулирования в этой области не существует.