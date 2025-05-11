Китайская компания Baidu зарегистрировала патент на интеллектуальную систему, способную анализировать эмоциональное состояние животных. В основе разработки лежит искусственный интеллект, обрабатывающий вокальные сигналы, поведенческие особенности и физиологические параметры питомцев. Согласно заявке, поданной в Китайскую национальную администрацию интеллектуальной собственности, технология не предназначена для ведения диалогов, а нацелена на более точную интерпретацию эмоций для «улучшения межвидового понимания». Представители Baidu уточнили, что разработка пока находится на стадии исследовательских работ.

Хотя ранее подобные проекты, например, эксперименты Университета Калифорнии в Сан-Диего, демонстрировали способность собак использовать звуковые кнопки для выражения простых просьб, критики указывают на возможность реакции животных на внешние факторы, а не осознанное понимание команд. Отличительной особенностью технологии Baidu является комплексный анализ, учитывающий не только звуки, но и движения и биохимические показатели, что уменьшает вероятность неверной интерпретации.

В патентной документации не уточняется, насколько точно система определяет сложные эмоции, такие как тревога или любопытство. Эксперты предупреждают, что даже передовые алгоритмы могут испытывать трудности при анализе специфических нюансов разных видов. Тем не менее, интеграция разнообразных данных – это существенный прогресс по сравнению с простыми методами, например, звуковыми панелями.

хаски парк / собака фото Александр Ружечка

В случае подтверждения эффективности разработки, это окажет влияние не только на владельцев домашних животных, но и на сферу изучения дикой природы. Например, технология позволит экологам более точно оценивать уровень стресса у животных в заповедниках или исследовать коммуникацию внутри стай. Кроме того, улучшенное понимание потребностей питомцев может снизить число случаев агрессии, вызванных страхом или дискомфортом.

Однако, скептики напоминают о риске антропоморфизма – приписывания животным человеческих эмоций. Baidu пока не сообщает, каким образом система избегает подобных ошибок. В компании подчеркивают, что цель проекта – не «очеловечивание» питомцев, а создание инструмента для более этичного с ними взаимодействия.

Ожидается, что первые коммерческие версии технологии появятся не раньше 2027 года. Их внедрение может сопровождаться техническими и этическими сложностями, включая обеспечение конфиденциальности данных о состоянии животных.