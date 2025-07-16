Вместе с запуском нового смартфона X70 компания Honor также представила беспроводные наушники Honor Earbuds A Pro. Это доступная модель, ориентированная на базовые, но важные функции.

Наушники оснащены системой активного шумоподавления с глубиной до 49 дБ — это больше, чем у большинства бюджетных моделей. Honor утверждает, что благодаря использованию ИИ для шумоподавления обеспечивается лучшая чёткость голосовых вызовов за счёт интеллектуальной фильтрации фоновых звуков.

Каждый наушник получил 12,4-миллиметровый динамический драйвер, который, по словам производителя, настроен для «мощного звучания» и «чистого оригинального аудио». Удивительно, но модель поддерживает и пространственный звук — правда, не уточняется, реализовано ли это аппаратно или программно.

Одним из ключевых преимуществ стала автономность. Заявлено, что наушники обеспечивают до 9 часов воспроизведения от одного заряда и до 42 часов с учётом зарядного кейса. Быстрая зарядка за 10 минут даёт 3 часа прослушивания — типичный показатель для современных моделей.





Масса одного наушника составляет 5,3 грамма, а кейс добавляет ещё 37,2 грамма. Среди дополнительных характеристик — защита от пыли и брызг по стандарту IP54, сенсорное управление (двойное и тройное касание, долгое нажатие и др.), а также приложение-компаньон для поиска утерянных наушников.

Модель использует Bluetooth 5.3 и поддерживает быструю синхронизацию с устройствами Honor через всплывающее окно и облачные записи сопряжения, что избавляет от необходимости повторной настройки при смене устройств.





Honor Earbuds A Pro уже доступны в Китае по цене 149 юаней (около $20). На выбор доступны три цвета: белый, фиолетовый и зелёный.