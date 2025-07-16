Sony анонсировала RX1R III — третье поколение в популярной серии компактных полнокадровых камер RX1R. Новинка получила 61-мегапиксельный сенсор Exmor R CMOS, последний процессор обработки изображений BIONZ XR и фиксированный объектив ZEISS Sonnar T* 35 мм F2. Камера ориентирована на уличную, тревел- и даже профессиональную съёмку, обеспечивая высокое качество изображений при компактных габаритах.

Сенсор с антибликовым покрытием и без оптического low-pass фильтра обеспечивает резкие, детализированные снимки с широким динамическим диапазоном и низким уровнем шума. Объектив — тот же, что и в предыдущих моделях RX1, но теперь с ещё более высокой точностью выравнивания по сенсору для оптимальной оптики.

За автофокус отвечает ИИ-модуль, который распознаёт глаза, лица, головы и тела — даже когда лицо не видно. 693 точки фазового автофокуса покрывают 78% площади сенсора, работая как в фото, так и в видео.

Ключевая новая функция — Step Crop Shooting, позволяющая «переключаться» между эквивалентными фокусными расстояниями 35 мм, 50 мм и 70 мм, как во время съёмки, так и при постобработке (в RAW). Объектив также поддерживает макросъёмку с минимальной дистанцией 20 см и увеличением до 0.26x.





В RX1R III предустановлены 12 цветовых профилей Creative Look, включая два новых:

FL2 — тёплый и ностальгический вид с мягкими тонами;

FL3 — яркие и насыщенные цвета.

Корпус выполнен из магниевого сплава, с новой прорезиненной рукояткой и выровненными по верхней панели органами управления. Есть OLED-видоискатель с разрешением 2.36 млн точек и увеличением 0.70x. Камера работает от аккумулятора NP-FW50, обеспечивающего до 300 снимков на одном заряде. Также есть USB-C для быстрой зарядки и подключения к внешним источникам питания.





Sony подчёркивает экологическую направленность производства RX1R III — камера собирается на заводе, работающем на 100% возобновляемой энергии, и поставляется в экологичной упаковке. В числе функций доступности — озвучивание элементов интерфейса и масштабирование изображения.

Дата выхода — июль 2025 года, ориентировочная цена — 4 900 евро или 4 200 фунтов. Дополнительные аксессуары появятся в сентябре:



