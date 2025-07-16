Аналитик Джефф Пу сообщил, что iPhone 17 Air станет единственной моделью в новой линейке Apple с корпусом из титана.

В свежей аналитической записке для инвестиционной фирмы GF Securities Джефф Пу уточнил, что iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max будут оснащены алюминиевыми рамками. На этом фоне iPhone 17 Air станет исключением — Apple, по его словам, выбрала для этой модели титановый каркас.

iPhone 17 Air отличится материалами корпуса

Причины такого решения пока неясны. Алюминий легче титана, и логично было бы использовать именно его в устройстве с акцентом на тонкий и лёгкий дизайн. Однако титан прочнее, и именно это может быть критично для ультратонкого корпуса iPhone 17 Air. Таким образом, выбор материала, скорее всего, связан с необходимостью обеспечить достаточную жёсткость при сохранении минимальной толщины устройства.

Ранее, в 2023 году, другой аналитик — Мин-Чи Куо — утверждал, что в конструкции корпуса iPhone 17 Air будет использоваться комбинация титана и алюминия. Это может означать, что Apple выбрала гибридный подход, совмещающий лёгкость и прочность. Подробности, вероятно, будут раскрыты в сентябре, во время официальной презентации линейки iPhone 17.





Модели Pro вернутся к алюминию

Интересно, что iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max, согласно прогнозу Пуа, получат алюминиевые рамки — это станет отходом от прежней стратегии компании. С 2017 года, начиная с iPhone X, все флагманские модели Apple комплектовались либо рамками из нержавеющей стали, либо титана. Возвращение к алюминию в топовых версиях — заметное изменение, особенно на фоне появления титана в более лёгкой модели Air.