Vivo официально начала тизерную кампанию нового смартфона — T4R 5G, который скоро пополнит линейку T4. Компания уже опубликовала изображение профиля устройства, акцентируя внимание на его тонком корпусе.

Согласно заявлению бренда, vivo T4R станет «самым тонким смартфоном с квадроизогнутым экраном в Индии» — это заявление вполне в духе местного рынка, где производители часто делают акцент на нишевые рекорды. Толщина устройства составит всего 7.39 мм.

Смартфон действительно получит экран с изгибами по всем четырём сторонам, что подтверждает опубликованное изображение. Ожидается, что в ближайшие дни и недели vivo раскроет больше подробностей о новинке.

Любопытно, что блок камер T4R визуально напоминает дизайн iQOO Z10R, релиз которого назначен на 24 июля. Это может свидетельствовать о возможном ребрендинге или просто об использовании схожих дизайнерских решений — время покажет.



