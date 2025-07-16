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Google добавила в Chrome возможность переместить адресную строку вниз — функцию, ранее доступную только в Samsung Internet.

Адресную строку теперь можно перенести вниз

В обновлении Google Chrome версии 138 появилась настройка, которая позволяет переместить адресную строку на нижнюю часть экрана. Это изменение направлено на упрощение управления браузером на устройствах с большими экранами. Теперь дотянуться до поля ввода адреса можно одним пальцем — без необходимости перетягивать смартфон в руке.

Функция стала доступна всем пользователям после установки последнего обновления через Google Play. Чтобы её активировать, нужно:

  1. Открыть Google Chrome;
  2. Долгим нажатием на адресную строку вызвать меню;
  3. Выбрать пункт «Переместить адресную строку вниз».

При необходимости положение строки можно снова изменить — долгим нажатием на нижнюю строку и выбором «Переместить адресную строку вверх».


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google chrome address bar moved bottom ui scaled 1

Google повторяет за Samsung Internet

Samsung Internet давно предлагает подобную функцию, и она пользуется популярностью среди владельцев Galaxy-устройств. Несмотря на то что Chrome предустановлен во всех смартфонах Samsung, многие пользователи отдают предпочтение именно Samsung Internet — за счёт расширенных настроек, дополнительных функций и лучшей оптимизации.

Теперь Google пошла навстречу пользователям, упростив доступ к важным элементам управления браузером. На фоне стремительно растущих диагоналей экранов это изменение выглядит логичным и давно ожидаемым шагом.


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